Egyre mélyebbre csúszik a hagyományos játékipar, mert a mostani generáció kevésbé vevő a bábukra és az akciófigurákra, inkább a virtuális térben töltik szabadidejüket, különböző videójátékokkal vagy okoskészülékükön. A Star Wars figurákat gyártó vállalatok is szembesültek ezzel, ráadásul a széria iránti elkötelezettség és lojalitás már nincs jelen a fiatalabbaknál, de ez a teljes iparról elmondható.

A játékipar hanyatlására már tavaly mutatkoztak jelek, amikor az előzetesen hatalmas sikernek elkönyvelt Verdák 3, mégsem érdekelt annyi gyereket, mint a játékgyártók gondolták. A licenceket birtokló Mattel számára csalódást keltő eredmények születtek.

A játékgyártók túlzottan is bíznak a filmekkel kapcsolatos termékek sikerében.

Erre remek példa a Star Wars franchise, amely négy évtizede folyamatosan képes új rajongókat szerezni, miközben a régiek többségét megtartja. A generációváltás miatt azonban érdekes jelenség figyelhető meg.

Aki még gyerek volt az első film bemutatásakor, az ma már középkorú. A régi rajongók ugyan még az olyan klasszikus dolgokat vásárolják, mint a pólók, bögrék és az akciófigurák, de az új nemzedék, amely már a digitális világban nőtt fel, teljesen más dolgokra költi a pénzét.

A Star Wars-ra épülő játékok eladása annak ellenére is visszaesett, hogy 2017-ben ismét új filmmel jelentkezett a Disney, ráadásul éppen decemberben, amely a teljes ipar számára a legfontosabb időszak a karácsony miatt. Gerrick Johnson, a BMO Capital Markets vezetője szerint a rajongók kimerültek a túl sok új tartalomtól, ezért eshettek vissza az eladások.

A gyártóknak nem csupán a videojátékokkal kell megküzdeniük, hanem az olyan online platformokkal is mint a Netflix és a Youtube, amit az ifjabbak előszeretettel használnak szabadidejükben, minek következtében kevesebb idő jut a játékra a bábukkal.

A játékgyártás hatalmas ipara több mint 20 híres film köré épül, és ezek között van a tavaly decemberben bemutatott Az utolsó Jedik is. Egy évtizede még fele ekkora volt a játékiparnak ez a szegmense és a bővülés annak ellenére töretlen volt, hogy 10 év alatt 14 százalékkal csökkent a moziba járók száma az Egyesült Államokban.

Johnson szerint ennek a fő oka, hogy ma már sokkal több lehetőségünk van megnézni egy filmet. Régen a mozi volt az egyetlen lehetőség, de a digitalizáció és a streamre épülő szolgáltatások miatt, ma már szélesebb a paletta.

Tíz évet kellett várni az új Star Wars filmekre, azóta viszont évente jelenik meg a folytatás a sikeres franchiseban, amiért sokaknál elvesztette varázsát a sorozat.

Az éveken át tartó várakozás most semmivé lett, hiszen évente kapnak új tartalmat a rajongók.

Az utolsó Jedik nem mutatott be emlékezetes, új karaktereket, ezért sok vásárló más filmeknél kereste az újdonságot, és ez állhat a legújabb rész gyengébb teljesítménye mögött.

2017-ben a teljes játékipar lassult, annak ellenére, hogy Az utolsó Jedik az Egyesült Államokban rekordbevételt, 596 millió dollárt hozott. Johnson szerint azok a felnőttek, akik a Star Wars márkán nőttek fel, még mindig sok terméket vásárolnak, rajtuk kívül viszont nincs kereslet.

Ez különösen rosszul érinti a Hasbrót, amely a franchise elsődleges licencével rendelkezik, valamint a Jakks Pacificet, amelyé a másodlagos licencek. A Jakks nem akart adatokat közölni Az utolsó Jedik-hez kapcsolódó eladásokról, azonban Moana című Disney-mese eladásai a vállalat szerint jók voltak.

Szeptemberben a Toys "R" Us, amely a teljes amerikai játékipar 15 százalékát teszi ki, csődöt jelentett, ez pedig tovább nehezíthette a Star Wars termékek helyzetét, annak ellenére is, hogy azok továbbra is ott maradtak a boltok polcain.

A Toys "R" Us-ban vásárlók a franchise termékeinek széles választékával találkozhattak, de egy kaliforniai anyuka, aki három kisgyereket nevel elmondta: a 10 év alattiakat egyáltalán nem érdeklik az akcióhősök.

Az előző év kivételével azonban más volt a helyzet. Amikor Hollywood betört a képregények piacára és egymás után jelentek meg az új filmek a szuperhősökről, a játékeladások hirtelen a filmipari bevételek 15 százalékáról 38 százalékra ugrottak.

A filmekhez kapcsolódó játékok eladása történelmi csúcson volt 2015 és 2016-ban, és csak a Star Wars termékek 700 millió dollárnyi bevételt hoztak.

2017-ben azonban a kasszasikernek tervezett filmek várakozáson alul teljesítettek. A Verdák első része például sokáig tarolt a játékpiacon, hiszen eredeti és szerethető karaktereket mutatott be, amit kombinálni tudtak a gyermekek egyik kedvenc szórakozásával, a játékautókkal.

A legújabb rész viszont zsúfolt időszakban jött ki és az sem segített, hogy a film nem kapott túl jó kritikát. Johnson úgy véli, hogy a játékiparnak rá kell döbbennie, hogy már nem elég, ha a gyártók a filmre bízzák a marketing teljes egészét, nekik is tenniük kell a siker érdekében.

A piac is sokat változott az elmúlt évtizedben, a videojátékok pedig egyre nagyobb teret nyertek.

A filmgyártóknak előtt tehát egy teljesen új terep nyílt meg. A 2017-ben megjelent Star Wars Batllefront 2. például óriási siker lett, annak ellenére, hogy sokan panaszkodtak a játékon belüli mikrotranzakciós rendszer miatt.

A botrány azért robbant ki, mert a játékot gyártó EA úgy tervezte meg a Battlefront 2-őt, hogy a felhasználóknak valódi pénzért keljen tartalmi kiegészítőket vásárolniuk, ha nyerni akartak. Ez sokaknál kiverte a biztosítékot, mert már az alapjáték is drága volt, ráadásul ezután még ennek a többszörösét kellett elkölteni a mikrotranzakciókra, hogy egyáltalán élvezhető legyen.

Az EA gyorsan észbe kapott és hamar javították a hibákat, de ennek ellenére sok játékos elfordult a termékektől. Állítólag a Disney meg is fenyegette őket, hogy amennyiben nem változtatnak a rendszeren, visszaveszik tőlük a licencet.