Az amerikai szenátusban óriási ellentétek vannak a demokraták és a republikánusok között, de péntek éjfélig meg kellene szavazniuk a kormányzat rövidtávú finanszírozásáról szóló terveket, annak érdekében, hogy a kormányhivatalok továbbra is zökkenőmentesen működjenek. Az Egyesült Államokban a kormányzati intézmények csak akkor kapnak pénzt, ha azt a törvényhozás is jóváhagyja, de erre most csekély az esély.