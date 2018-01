Nagy figyelmet kiváltó bejelentést tett a világ legnépszerűbb üdítőital gyártója, a Coca-Cola. A több mint 200 országban jelen lévő óriásvállalat közzétette terveit arra vonatkozóan, hogy 2030-ig átáll a megújuló hulladékként újrafelhasználható műanyag palackokra.

A Coca-Cola gyártója mintegy 500 különböző márkát birtokol, és a vállalatot sok kritika éri amiatt, hogy termékei révén, óriási mennyiségben bocsátja ki a műanyag palackokat, melyek java része a szeméthegyeken illetve az óceánban végzi. Most nem csak a műanyag palackok, hanem a teljes csomagolástechnika kapcsán változásokat jelentett be – írja többek között a Bloomberg.

Újabb mamut vállalt elköteleződést

Ahogy az Origo is megírta, a McDonald's nemrég szintén jelentős zöldülési törekvéseket jelentett be.

A Coca-Colával most újabb nagyvállalat kötelezi el magát, hogy konkrét lépéseket tesz a műanyagmentesség irányába.

A cég közleményben tudatta, hogy szerepet kívánnak vállalni a vásárlók szemléletének formálásában, a környezettudatosság erősítésében. Ám a bejelentés igazi súlyát az adja, hogy a

vállalat 2030-ra szeretné elérni, hogy termékei gyártásának legalább 50 százalékát újrahasznosított anyagokból oldja meg.

2025-re pedig azt a célt tűzte ki, hogy a termékek csomagolása 100 százalékig megújuló anyagokból készüljön.

Globális küzdelemben vállal szerepet

Az Origo is beszámolt arról, hogy vállalatok mellett országok is elköteleződnek a műanyagok csökkentése mellett. Az Európai Unióban pedig a műanyag adóztatására lehet számítani.

Globális viszonylatban, a műanyaghulladéknak jelenleg alig 10 százaléka hasznosul újra.

Ez rendkívül alacsonynak számít, az újrahasznosítás nehezen tud lépést tartani a termeléssel. Ha a trendek nem változnak, már 2050-re több lehet a műanyagszemét az óceánban, mint a hal.

Kommentárok szerint, a Coca-Cola hatalmas feladatot vállalt magára a bejelentéssel. Nem csak technológiai megoldásokat kell találnia az egyes termékei eltérő paraméterű palackjaira, címkéire vagy akár fém alkatrészeire vonatkozóan. A vállalat általánosan megfogalmazott célszámai eltérő helyi bázisszámokra épülnek az egyes országokban.

Emellett a hasznosítást megelőzi a begyűjtés feladata is.

Például Mexikóban a műanyag palackok 60 százaléka jelenleg is újrahasznosul. Ez jelentős előrelépés 2002 óta, amikor ugyanez az arány csak 9 százalék volt. Ugyanakkor a világ államainak negyedeiben egyáltalán nem áll rendelkezésre olyan infrastruktúra, mely adott típusú hulladék összegyűjtéséhez, majd hasznosításához szükséges.

Ám ha a cég sikerrel veszi az akadályokat, úgy gyártási költségeiken is sokat takaríthatnának meg. Egyes zöldszervezetek – például a Greenpeace – pedig már korábban is azt javasolták, nem csak az újrahasznosításra kellene törekedni a Colának. Talán ennél is fontosabb lenne, hogy műanyag felhasználását jelentős mértékben megvágja.