Mintegy kétezer kiemelt politikai és gazdasági szereplő biztonságáról gondoskodni sohasem egyszerű, de ha emellett még több tucat állam- és kormányfő is jelen lesz, akkor az maga a rémálom azoknak, akik a biztonságért felelősek – írja a CNBC. A ma kezdődő, sorrendben a 48. találkozó terrorfenyegetettsége potenciálisan igen magas, ennek megfelelően mélyen a zsebekbe kell nyúlni azért, hogy a pénz mellett paripák és fegyverek, és persze az azokat használók is szükséges számban legyenek jelen a svájci Davos havas vidékein.

Mint minden évben, idén is sokba kerül a davosi 4 napos találkozó biztosítása. A világ politikai és gazdasági elitjének találkozóján a hangulatra vélhetően rányomják majd bélyegjüket az olyan aktuális és globális problémák, mint az észak-koreai válság háborús fenyegetése, vagy az amerikai működési nehézségek a kormányzati gépezetben. A biztonságért felelősöket azonban vélhetően nem ezek a témák, hanem az foglalkoztatja, hogy rengeteg kiemelt személyre kell vigyázniuk a rendezvényen, ahol Emmanuel Macron francia elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök mellett Donald Trump is beszédet mond majd.

Már jó ideje készülnek

A biztonsági előkészületek idén is jóval a találkozót megelőzően megkezdődtek. Mostanra a síelők körében is kedvelt Davost és környékét ellepték a felállított közúti ellenőrzési pontok, és a beszámolók valamint a képek tanulsága szerint, szerte a településen rendőrök, katonák járőröznek, köztük mesterlövészek is. A találkozó vendégeinek szállásául szolgáló hotelek, a fórum programjának otthont adó helyszínek, főként a kongresszusi központ, különösen védett objektumoknak számítanak.

A hatályba léptetett biztonsági előírások sokrétűek. Ezek között részleges vagy teljes légtérzár, a drónok és siklórepülők közlekedésének tiltása éppúgy szerepel, mint az, hogy a Davosba vezető utakon és a városban, bárkit megállíthatnak és igazoltathatnak, a városba érkezéskor és távozáskor is.

A járműveket éppúgy átkutatják, ahogy a járókelők ruházatának átvizsgálása is előfordulhat a rendezvény ideje alatt, amit a polgári személyek kötelesek megengedni az intézkedő hatósági személyeknek.

A rendőrség emellett forró drótot is üzemeltet,amelyen bárki tehet bejelentést, ha gyanússá válik számára valami. Ugyanakkor arra is felhívták a helyiek figyelmét, hogy a vezetőket szállító repülőgépek miatt, megnő a környéken a zajterhelés.

A fórum biztonsági kérdéseiről megjelent közleményben az szerepel, hogy elsősorban az Iszlám Állam és más dzsihádista csoportok akciójától tartanak idén a leginkább. Svájc a terroristák szemében a nyugati világ része, és komolyan kell venni annak lehetőségét is, hogy egy ilyen kiemelt esemény kapcsán, mint a Fórum, már Európában radikalizálódott csoportok vagy egyének tervezhetnek valamilyen akciót.

A fenyegetettségi szinttől függ a számla

Az előzetes számítások szerint idén mintegy 9 millió svájci frankot, azaz mintegy 2,5 milliárd forintot költenek a Fórum biztonsági intézkedéseire – közölte a svájci Graubünden (Grisons) kanton vezetése, ahol Davos is található. A település biztosítására kirendelt helyi erők mellett, más svájci tartományokból is vezényelnek át rendőri erőket Graubündenbe, hogy az egyébként megszokott feladatait is elláthassa a szervezet.

A 9 millió svájci frankból 2 milliót a kanton költségvetése áll, 1 milliót Davos települése, 2 milliót a Világgazdasági Fórum, 3 milliót pedig a svájci szövetségi kormány.

A maradék 1 millió frankos költséget felosztják a csoportban magukat képviselő országok között.

A kanton ugyanakkor közölte, hogy ezek a költségek a biztonsági intézkedések és eszközök telepítésére vonatkoznak, abban az esetben, ha a fenyegetettség szintje normális marad. A 2-es, emelt fokozat, illetve a 3-as, kiemelt biztonsági fenyegetettség szintjének elérése esetén, a végszámla ennél magasabb lesz.

Ez a költség ugyanakkor csak a közvetlen biztosítási feladatokra vonatkozik. A svájci fegyveres erők is részt vesznek a rendezvény biztonsági feladatainak ellátásában.

A katonák általában Davos környékének biztonsági feladatait vállalják magukra. A mozgósított rendőri erők nagyságáról a kantoni szövetségi tanács – annak bizalmas jellege miatt – nem adott ki információt, azt viszont közzétették, hogy a fegyveres erők részéről legfeljebb 5000 katona vesz részt a feladatok ellátásában.

A fegyveres erők helyszínre telepítése további jelentős, 28 millió svájci frankos (közel 7,5 milliárd forintos) tétel minden évben, így idén is, a biztonsággal kapcsolatos számlán. Ez nagyjából megegyezik azzal a költséggel, mint amennyit hasonló létszámú zászlóaljak kiképzésére kell fordítani, mint amennyi katonát Davosban és környékén, most biztonsági feladatok ellátására alkalmaznak.