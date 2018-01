A következő évek, sőt akár évtizedek egyik legnagyobb projektjébe készül belevágni New York városa. Újragondolják a közlekedési ügyeik teljes spektrumát, amelynek keretében az egyik legnagyobb falat a metróhálózat részbeni felújítása és új metrókocsik beszerzése lesz. Csak ez utóbbi közel 1000 milliárd forintos üzletet jelent, amit a Kawasaki zsákolhat be – írja az Asia Times.

Több mint ezer darab új metrókocsit vásárol New York városa közlekedési reformjának keretében, és más modernizációs fejlesztéseket is megvalósítanak a földalatti – valójában jelentős részben a felszínen közlekedő – hálózatán. Az üzletet a főként motorgépjárműveiről ismert Kawasaki nehézipari részlege húzhatja be.

6 millió utast szolgál ki

A közlekedési hatóságnak ugyan még jóvá kell hagynia a szerződést, de a New York Times információi szerint, akár tényként is kezelhető, hogy a Kawasakinak 2020 júliusában meg kell kezdenie az új New York-i metrókocsik szállítását a város öregedő szerelvényeinek helyére. Ezen túlmenően, számos modernizációs fejlesztést is meg kell valósítani a hálózaton, melyek egyrészt közlekedésbiztonsági szempontoknak felelnek meg, másrészt könnyebbé teszik a szállítókapacitások tervezését a metró hálózatán.

Úgy tűnik, a japánok a metrók komoly bohócdoktorai Nem New York az első nagyváros, ahol japán cégeket hívnak a metró rendbe tételére, illetve nyernek el megbízásokat a felkelő nap országának vállalatai. Ahogy az Origo is megírta , a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, a korábbi üzemeltető képtelen volt úrrá lenni a metró gondjain. Így az illetékes hatóságok és a város vezetése, japán partnereket bízott meg – hosszú távú szerződésekkel –, hogy oldják meg a szükséges hálózati korszerűsítési feladatokat, és segítsenek hatékonyabban menedzselni a rendelkezésre álló kapacitást.

New York metróhálózata naponta mintegy 6 millió utast szállít. Ha a Kawasaki tartja vállalásait, akkor két év múlva már új kocsik hatósági ellenőrzése, majd forgalomba állítása kezdődhet meg a metropoliszban.

Az üzlet teljes értéke megközelíti a 4 milliárd dollárt, azaz az 1000 milliárd forintot.

Ebből közel 1,5 milliárd dollárra a vállalat akkor formálhat igényt, ha leszállított az új kocsikból 500 darabot. Ha ezek időben érkeznek, és nem merül fel azokkal kapcsolatban a megállapodást befolyásoló kifogás, akkor a Kawasaki folytathatja a beszállítást, egészen a tervezett, 1612 darab új kocsi eléréséig.

Bíznak magukban a japán beszállítónál

Az új vagonok minden tekintetben korszerűbbek lesznek, mint a most használatban lévők. New Yorkban jelenleg is többféle típusból áll a metróflotta, és az új szerelvények is többféle felszereltséggel állnak forgalomba. Nyitottak lesznek, azaz mindkét irányban végigjárhatók, így több utas szállítására képesek. Ettől a körülménytől a zsúfoltság enyhülését várják New Yorkban.

A japán beszállító nagyon szigorú minőségi és élettartamra vonatkozó követelményeket vállalt be, különösen a kritikus alrendszerek – például az ajtók és a fékek – tekintetében. Emellett aláírták a megállapodásban a szállítási késedelem és a garanciális javítás kapcsán a megrendelő támasztotta merev szabályokat is.

A Kawasaki a szerelvényeket az Egyesült Államokban gyártja és összeszerelve szállítja majd. A szállítmányozási dolgozók szövetsége máris üdvözölte a bejelentést, bízva abban, hogy a dollármilliárdos üzlet elsősorban helyben, és nem a tengerentúlon teremt új munkahelyeket.

De honnan lesz erre pénz?

Az biztos, hogy minden érintett – és a projekt sikerében érdekelt – félnek, kölcsönösen szigorú elvárásoknak kell megfelelnie. A Kawasaki a minőségi és a határidőkre vonatkozó kritériumokba állt bele. Utóbbi kapcsán azt várják a cégtől, hogy jobbra és többre képes, mint a legutóbbi beszállító, a kanadai Bombardier, amely csak jelentős késéssel szállította a megrendelt vagonokat.

A város oldalán a finanszírozási kérdések jelentik az igazi kihívást. New York saját forrásaihoz szövetségi pénzügyi támogatást is kap. Ugyanakkor arra kell számítani, hogy a nagyvárosban – elsődlegesen Manhattanben – megjelenik a világ más, zsúfolt és turisztikailag és értékes településein már bevezetett „dugódíj”, azaz valójában a behajtási költség.

Többféle díjszabás lesz A hírek szerint, New Yorkban ezt több lépcsőn vezetnék be. A nagyszabású és a város életére jelentékeny hatást gyakorló dugódíj tervezete szerint, 11,52 dollárba (nagyjából 3000 forint) kerülne a személyautóval való manhattani kocsikázás. A teherjárművek kétszer ennyit fizetnének, a taxik számára pedig bérleti díjakat vezetnének be, amíg a városrészben utasaikra várakoznak. A nagyszabású terv 2020-ban lépne hatályba. A beszedett díjakból a metróreform költségeibe is átcsatornáznának.

A városvezetés kiemelt céljai közé tartozik a gépjárműforgalom radikális visszaszorítása – ehhez viszont a tömegközlekedés fejlesztésén át vezet az út. Az e területet vizsgáló munkacsoport jelentése szerint nem csak a metró, hanem a felszíni közlekedés egész koncepcióját újra kellene gondolni.

Állásfoglalásuk szerint, a városnak sokkal többe kerülne, ha nem vennének tudomást a forgalmi zavarokról, torlódásokról. New York jelenleg is második helyet foglalja el az Egyesült Államokban a közlekedési helyzet súlyossága terén. Ha ez nem változik, akkor a metropolisz területéhez köthető gazdasági teljesítménynek a következő öt évben

100 milliárd dolláros veszteséget kell elkönyvelnie.

Ez 26 ezer milliárd forint körüli összeg, ami Magyarország éves GDP-jével is összevethető nagyságrend.