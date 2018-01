Újabb három kőolajipari kutatási-kitermelési engedélyt nyert el a Mol Norvégiában, így már 20 tengeri kőolajmezőben van egy-egy engedélye, ezzel jelentősen erősítheti európai olajpiaci helyzetét - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter miután a Tromsoben tárgyalt Ine Marie Eriksen Soreide norvég kollégájával és Terje Soviknesel, az olaj- és energiaügyi tárca osloi vezetőjével.

A Mol a következő 5 évben 500 millió dollárt (130 milliárd forint) fordít kutatásra. Az elnyert kutatási licencek skandináv ország partjainál több mint 750 millió hordó - többségében kőolajat tartalmazó - földtani vagyont rejtenek, és az újabb norvégiai engedélyekkel a Mol csoport kutatási portfóliója globálisan a duplájára nőtt - tette hozzá a miniszter.

Norvégia mint az egyik legnagyobb európai gázexportőr (az európai gázfelhasználás mintegy egyharmada származik az északi országból) a jövőben fontos szerepet játszhat Magyarország gázellátás-biztosításában is. Korábban, 2016-ban már volt egy jó együttműködés a Statoillal. Szeretnénk, ha a jövőben is számolhatnánk a norvég gázzal mint a magyarországi gázellátás diverzifikációjának egyik újabb forrásával. Ehhez arra van szükség, hogy a közép-európai infrastruktúra a cseppfolyósított gázt is tudja fogadni és használni" - mondta.

Megerősítette, hogy akár a lengyelországi LNG-terminálok bővítésével, akár a horvátországi terminál megnyitásával, a norvég gázzal mint egy újabb forrással számolhat az ország.Erre a norvég tárgyalópartnerek teljesen nyitottak voltak.

Norvégia a világ egyik legfejlettebb és leggazdagabb országa egyedülálló természeti kincsvagyonának köszönhetően, ezért Magyarország számára rendkívül előnyös az a tény, hogy a két ország közötti együttműködés fókuszába most már az energia kerül - jegyezte meg Szijjártó.

A magyar miniszter Tromsoben találkozott Ine Marie Eriksen Soreide norvég külügyminiszterrel. Megállapodtak abban, hogy a két ország az ENSZ-ben kölcsönösen támogatja egymás törekvéseit, ennek értelmében Magyarország támogatja Norvégia tagságát a Biztonsági Tanácsban a 2021-22-es ciklusra vonatkozóan.

Szijjártó Péter a norvég külügyminiszter és Terje Soviknes olaj- és energiaügyi miniszter meghívására előadást tartott az északi sarkvidék fenntartható fejlődésével foglalkozó nemzetközi fórum idei konferenciáján.

Ami az északi sarkvidéken történik, az nemcsak a sarkvidéket érinti, hanem az egész világot, de elsősorban Európát. Noha egy új kereskedelmi útvonal nyílhat meg azáltal, hogy az északi-tengeri útvonal teljesen hajózhatóvá válik, a globális felmelegedés, az északi-tengeri jég megolvadása és a tengerszint emelkedése az egész világot érinti - mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Magyarország elkötelezte magát amellett, hogy kiegyensúlyozottan szem előtt tartja a versenyképesség növelése mellett a természet védelmét. "Úgy fejlesztjük Magyarország gazdaságát, hogy versenyképessége folyamatosan javuljon, de gazdasági stratégiánkban a felelősségvállalás a jövőért is megjelenjen. Ezt világosan megmutatta a párizsi klímamegállapodás kidolgozásában nyújtott teljesítményünk és az a tény, hogy a kiotói egyezményt Magyarország elsőként ratifikálta" - húzta alá Szijjártó Péter.