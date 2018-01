Az Aldi, a Lidl és a Tesco eddig sem titkolta pénztárosai, eladói vagy árufeltöltői fizetését, nemrég az Auchan és a Spar is közzétette a pontos adatokat, valamint a Penny korábbi sajtóközleményének köszönhetően, az ott dolgozók fizetéséről is lehet némi fogalmunk.

A nagy élelmiszer áruházaknál a havi kereseti lehetőség jóval 200 ezer forint felett van – és ebben nincs benne minden jutatás.

A Lidl Magyarország nemrég közölte, hogy átlagosan 20 százalékkal emeli a 8 órás munkaidőben dolgozó bolti és raktári fizikai munkavállalók, valamint az üzletvezetők bérét. A cég még 2017-ben hirdette meg a háromórás munkalehetőséget, most már azonban kétórás munkaviszonyt is lehet vállalni.

A Penny 2017-ben közel 25 százalékkal emelte a fizikai dolgozók fizetését, és 2018-ra a piaci átlag feletti emelést tervezett.

Az Aldi is emelt a dolgozói béreken, 15 százalékkal többet keresnek idéntől az eladók, az árufeltöltők pedig 10 százalékkal magasabb fizetést vihetnek haza.

Újdonság az Aldinál, hogy feltüntette a tízéves munkaviszony előnyét, elismerve azt egy kiemelt juttatással. Az Aldinál 2017-ben az elérhető legmagasabb javadalmazás az árufeltöltőknél havi bruttó 228 ezer forint volt, nyolc órára vetítve. Az Aldi 25, 30 és 35 órás részmunkaidős foglalkoztatásokat kínál, a nyolc órára vetített kereseti lehetőségek országosan azonosak.

Az Auchan is megjelentette honlapján, egyes meghirdetett munkaköröknél az induló kereseti lehetőségeket, ami próbaidő után havi bruttó 234 ezer forint.

A Spar pedig tavaly 13. havi fizetést adott dolgozóinak – bár ez nem jelenti azt, hogy idén is megadják ezt a juttatást, érdekesség, hogy míg a cég 2016-ban négymilliárdot költött bérekre, 2017-ben ez megduplázódott.

A Tesco tavaly a szakszervezeti megbeszélések és sztrájkok eredményeként változtatott dolgozói bérezésén. A Tesco a sztrájknyomás hatására 179 ezer forintra emelte a bérminimumát, erre jönnek rá a különböző pótlékok.

Ugyanakkor a kisboltok is igyekeznek felzárkózni a multik által kínált havi bérekhez, mivel a munkaerőhiány őket is súlyosan érinti. A leggyakrabban interneten és helyi lapokban hirdetik meg állásaikat, bár sokan még mindig homályosan fogalmaznak a hirdetésekben a bérek kapcsán, a munkaerő utáni kereslet azonban januárban sem lankadt. Ráadásul ugyanez igaz Európa nyugati felére is, ahol szintén eladóhiánnyal küzdenek.

A Blokkk.com által összeállított lista igyekszik figyelembe venni a cafetériát, a bónuszokat és túlórákat, de sok cég ezekről az összegekről már nem tesz közzé elérhető adatokat. A bért és a cafetériát együtt nézve, az egyes boltok legmagasabb kereseteit sorba állítva (minden cégtől csak egyet, a legnagyobbat nézve) az Aldi vezet, őt követi a Tesco, majd a Lidl. Viszont ha a számításból kihagyjuk a cafetéria-juttatást, akkor ugyan még mindig az Aldi áll az első helyen, de másodiként már az Auchan fut be, míg harmadiknak szintén maradt a Lidl.