Grumpy Cat 700 ezer dolláros fájdalomdíjat kapott, mert sérültek a jogai

Az internetnek köszönheti hírnevét Grumpy Cat, akinek egy cég nemrég visszaélt nevével és közkedvelt morcos tekintetével, ezt orvosolta most egy szövetségi bírói döntés, melynek értelmében a macska gazdája által működtetett cég, a Grumpy Cat Limited 710 ezer dollár (177 millió forint) kártérítést kapott.

A Grumpy Cat Limited beperelte az amerikai Grenade kávévállalat tulajdonosát, mivel túllépte a két cég közötti megállapodást. A Grenade-nek csak egy macskás termékre, a "Grumppuccino" jeges italra volt használati joga, ám az összes többi termékét – Grumpy néven – is a macska képével árulták.

A macska, valódi nevén Tardar Sauce, 2012-ben lett népszerű, amikor a kissé savanyú arckifejezésű képe futótűzként terjedt az interneten. Az első képet a Reddit nevű közösségi médiaoldalra tette fel a cica gazdájának, Tabatha Bundesennek a testvére, a kép pedig vicces feliratokkal tűzdelve nagyon gyorsan szétterjedt.

2013-ban az apa és fia, Nick és Paul Sandford tulajdonában lévő

Grenade Beverage 150 ezer dolláros üzletet kötött a jeges kávéitalok értékesítésére a macska arcmásával a csomagoláson. De 2015-ben a Grumpy Cat Limited beperelte őket a szerződés megsértése miatt.

A bírósági döntés szerint a Grenade Beverage túllépte a megállapodást, és nyíltan megsértette a szerzői jogokat és védjegyeket, amikor más kávétermékekre és pólókra is rátette a híres macska képét.

A kávézó lánc tulajdonosai akkor azzal vágtak vissza, hogy a macska, és a gazdái nem tartották be a megállapodást, mert a Grumpy Cat nem említette meg elégszer a kávézó láncot a közösségi médiában, valamint a televíziós szerepléseik alkalmával. Hozzátették, hogy a macska tulajdonosai egy közelgő filmforgatást is beígértek, ahol Tardar Sauce együtt fog szerepelni olyan hollywoodi hírességekkel, mint Will Ferrel és Jack Black, de ez a film végül nem készült el.

A kaliforniai szövetségi bíróság a jogvitában a macska és gazdája javára döntött, így a Grenade Beverage-nek 710 ezer dolláros kártérítést kell fizetni a szerzői jogok és védjegyek megsértéséért, valamint 1 dolláros, névleges díjat szerződésszegésért.

A Bírósági Hírek weboldal szerint Grumpy Cat maga is megjelent a januári tárgyaláson, de az ítélethirdetéskor nem volt jelen.

A macska örökké zsémbes és egyedülálló tekintetét macskatörpeségnek, valamint az alsó állkapocs előreállásának köszönheti.

Tardar Sauce nőstény macska, aki idén töltötte be hatodik évét, és milliós rajongótáborral büszkélkedhet. 2014-ben még saját karácsonyi filmje is készült.

A nevével fémjelzett cég pedig számos árucikket, ruhát, naptárat és még plüssjátékot is árul a macska képével, vagy híressé vált idézetekkel. Emellett Tardar Sauce-nak saját menedzsere is van, aki más, hasonlóan híressé vált internetes macskákkal is foglalkozik.