A streamelés a zenehallgatás jelene és jövője, ehhez kétség sem férhet. A bejáratott nevek mellett, mint a Spotify vagy az Apple Music, már olyan cégek is próbálnak betörni a piacra, mint az online kereskedelmi óriás az Amazon, vagy a legnépszerűbb videómegosztó portál, a Youtube. Az Egyesült Államok törvényhozói viszont úgy érzik, hogy még mindig nem jut elég kompenzálás az előadóknak, ezért fontos változások jönnek.

A Digital Services Report szerint a zenei streamelésből származó bevétel 2017-ben elképesztő módon, 53 százalékkal nőtt. Ez is jól mutatja, hogy egyre többet és egyre többen hallgatnak zenét a streamszolgáltatók - mint a Spotify, az Apple Music, vagy az Amazon - platformján.

Az Egyesült Államokban a digitális bevételek 2017-ben már elérték a 6,5 milliárd dollárt, amely 15 százalékos javulás az előző évhez képest. Ebben nagy szerepe volt a zenei streamelésből fakadó 3,4 milliárd dolláros bevételnek is.

2017-ben a a streamelés tette ki a digitális zenei piac bevételének 62 százalékát, míg a digitális zeneletöltésekből származó bevétel folyamatosan csökken, hiszen egyre többen térnek át a streaming szolgáltatókra.

Az áttörés részben annak is köszönhető, hogy a legtöbb streaming zeneszolgáltató alkalmazása már megtalálható az egyre népszerűbb okoshangfalak többségében is. A Google Home, a Sonos és az Amazon Echo mind támogatja a streamelést.

Az exkluzív tartalmak is gyakorlatilag mind eltűntek néhány kivétellel, pedig 2016-ban még tele volt velük a piac. A Spotify és a többi streaming zeneszolgáltató tavaly sorban állapodott meg a legnagyobb kiadókkal és emiatt nagyrészt megszűntek a szerzői jogdíjakról szóló viták is.

Ennek ellenére sok zenész érzi úgy, hogy nem kap elég juttatást a különböző platformoktól és úgy tűnik céljukat el is érik. The Copyright Royalty Board of the U.S. Library of Congress, mely a többek között a szerzői jogdíjakkal foglalkozik, írásban tudatta döntését, amely szerint a következő öt évben fokozatosan növelni kell a szerzőket megillető jogdíjak összegét.

The National Music Publishers Association szerint a döntés, amely még nem hivatalos, arra fogja utasítani a streaming zeneszolgáltatókat, hogy a bevételük 10,5 százaléka helyett, mostantól 15,1 százalékot fizessenek a szerzőknek és kiadóknak.

A dalszöveg írok sokáig azzal érveltek, hogy a szakma kihagyta őket a digitalizációs bevételekből, ezért főleg számukra komoly győzelem a döntés. Martin Bandier, a Sony/ATV vezérigazgatója szerint a dalszövegírók 44 százalékos fizetésemelésre számíthatnak, ami a példátlannak a szakmában.

A Copyright Royalty Board öt évente szabja meg a rátákat, tehát a mostani 15 százalék 2020-ig biztosan érvényben lesz. A zeneszerzők számára azonban nem volt teljes a siker, hiszen a bonyolult számítások helyett most mindannyian ugyanannyi pénzt fognak kapni dalonként.