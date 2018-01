Vegyen egy régi Porschét, újítsa fel és keressen vele sokat

Rengete autórajongó vágya egy Porsche 911 Turbo vagy egy 993, velük van tele az internet, de borsos áruk miatt kevesen engedhetik meg maguknak, hogy egy próbavezetésen túl is magukénak tudhassák a luxusjárgányokat. Néhány boltban akár 300 ezer dollárt is elkérhetnek egy jobb Porsche modellért, de még az olcsóbbak ára is 150 ezer dollár körül mozog. De nem kell szomorkodni, rengeteg olyan sportautó van a piacon, ami egy kis törődéssel ismét sok pénzt érhet a szemfüles befektetőknek.