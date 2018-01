A Google hivatalosan is felvásárolta a HTC telefongyártót 1 milliárd dollárért és emellett 2000 okostelefon specialistát is átvesz a vállalattól. A tajvani cég megvételevél a Google beerősít az okostelefonok piacán és megpróbálja felvenni a versenyt a Samsunggal és az Apple-lel. A techvállalat törekvésének azonban akadnak komoly vesztesei is.

A Google 1,1 milliárd dollárért felvásárolta az okostelefonokat gyártó tajvani HTC-t és kétezer alkalmazottat is átvett a vállalattól annak reményében, hogy képesek lesznek felvenni a versenyt a piac óriásaival.

Az üzlet megkötése segít a Google-nek abban, hogy saját hardvert és később chippeket is gyártson, akárcsak az Apple. A techcég új telefonja, a Pixel már saját - a telefon fényképezőgépének teljesítményét javító - processzorral érkezett, de a Google még emellett további fejlesztéseket is tervez.

A HTC mérnökei és tervezői segíteni fognak abban, hogy a termék egyedibb legyen, miközben új lehetőségeket is alkalmaz a technológiák terén. A Google korábban főleg a szoftverre fókuszált és a hardvert az olyan gyártókra bízta, mint a Samsung, vagy a HTC.

A modern telefonok és az egyre bővülő funkciók miatt a szoftvernek és a hardvernek sokkal nagyobb összhangba kell lennie, hogy a maximális teljesítményt lehessen elérni. A következő lépés az lesz, hogy saját chipet is gyárt majd a Google, de jelenleg még az androidos telefonok többségét ellátó Qualcomm-ra támaszkodik ezügyben.

A Google sokkal kevesebbet adott el a Pixel nevű csúcsmodelljéből, mint az Apple a sajátjából, de így is komoly nehézségeket teremthet a beszállítóknak, ha még egy nagy gyártó átáll a saját készítésű alkatrészekre.

A Dialog Semiconductor részvényei hatalmasat estek az előző hónapban, amikor az Apple bejelentette, hogy saját erőforrás-kezelő chipet gyárt. Az Imagination Technologies Group hasonlóan járt tavaly, amikor az Apple a rendelt grafikus chipek helyett házon belül oldotta meg a gyártást.

Emellett a többi androidos készülék gyártóját is hátrányosan érinthetik a Google nagyravágyó tervei, hiszen többségük eddig is csak nehezen tudta tartani a lépést az Apple-el, de most a Google-el is meg kell küzdeniük, amely a legtöbb telefon keresőszoftverét szállítja, sőt a vállalattól az sem idegen, hogy a keresési eredményeket befolyásolva tesznek szert előnyre a riválisokkal szemben.

A Google 2017-ben 1,5 millió Pixel telefont értékesített, tehát fél millióval többet, mint egy évvel korábban, azonban ez így is eltörpül a Samsung 300 milliós eladásával szemben. Ha a Google versenytársai nem is rettegnek az óriás érkezése miatt, azért valószínűleg számolnak vele.

A HTC-vel kötött megállapodás után a Google tervei között szerepel a terjeszkedés is. A cég szeretné bővíteni a marketing és a kutatás osztályát, emellett pedig megállapodna több viszonteladóval. A Google jelenleg nyolc országban van jelen telefonjaival, de ezt szeretnék mihamarabb növelni az új célpont pedig Ázsia és azon belül is Kína lehet.

Némi hasonlóságot lehet felfedezni a mostani és a 2012-es Google-Motorola megállapodás között. Akkor elég rosszul sült el a dolog, mert a 12,5 milliárd dollárért megvásárolt Motorolát csak 2,9 milliárdért tudták eladni a Lenovonak, miután kiderült, hogy semmiféle újdonsággal nem tudnak kijönni.