100 új Credo busz áll forgalomba

Száz újabb Credo buszt ad át március végéig a regionális közlekedési társágoknak a gyártó Kravtex-Kühne csoport – tájékoztatta Tormássy Attila, a Kravtex-Kühne csoport marketingkommunikációs vezetője kedden az MTI-t.

Tájékoztatása szerint a buszok összértéke meghaladja a nettó 6,2 milliárd forintot.

A megrendelést a cég és a Budapest Lízing Zrt. nyílt közbeszerzési eljáráson nyerte el.

Ezzel 72 elővárosi (Econell) és 28 regionális (Inovell) közlekedésű Credo busz kerül a Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Északnyugat-magyarországi, Középkelet-magyarországi és Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központokhoz – tette hozzá Tormássy Attila.

A járművek leszállítását március végére fejezik be. Ezzel 500-ra nő a nemzeti buszgyártási program 2016-os bejelentése óta átadott Credo buszok száma. Jelenleg mintegy 1600 autóbuszuk van forgalomban a közlekedési központoknál. A könnyűszerkezetes buszok a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően takarékos, Euro 6 C emissziós besorolású motorokkal rendelkeznek. A járműveket klímaberendezéssel és GPS-vezérlésű utasinformációs rendszerrel is felszerelték. A buszok váza, a fém alkatrészek a cégcsoport mosonmagyaróvári gyárában készülnek, a győri üzemben végzik az összeszerelést. Hazai termék a futómű, az üvegek és a műanyag burkolatok is. A Kravtex-Kühne csoportnál legyártott buszok vételár arányos magyar értékhányada csaknem 80 százalék.

Egy Credo busz legyártása átlagosan négy magyar munkahely egy évi megőrzését teszi lehetővé – jelezte Tormássy Attila.

Kitért arra is, hogy az idén Győrben bővítik az összeszerelő üzemcsarnokot, modernizálják a meglévő épületrészt. A beruházás összértéke megközelíti az 500 millió forintot, az előkészítő munkák már folynak. A buszgyártással, illetve mezőgazdasági munkagépek előállításával foglalkozó Karvtex-Kühne csoportnál több mint 500-an dolgoznak. A társaság konszolidált nettó árbevétele 2016-ban 10,4 milliárd forint volt, 2017-ben várhatóan meghaladja majd a 15 milliárd forintot.