Nem egyszerű az élet, ha a boltokban megindulnak az akciók, hiszen rengetegen szeretnék a lehető legjobb áron megvenni kedvenc terméküket. Amerikában már komoly hagyománya van az évente tartott Black Friday-nak, de a franciák még csak most ismerkednek az érzéssel, hogy milyen néhány euró miatt betörni egy másik vásárló orrát.

A modern fogyasztói társadalomban nem ritka, hogy néhányan visszautaznak az időben és ismét ősember módjára küzdenek élelemért és különböző termékekért, mintha csak a túlélés múlna rajta.

Pontosan ezt tapasztalhatták meg a vásárlók és az eladók egy francia boltban alig egy hete, amikor a leárazott Nutella miatt folyt vérremenő küzdelem. Sokan sejtették, hogy igazán népszerű édességről van szó, de azt senki sem gondolta, hogy néhányan még sérüléseket is képesek okozni a megszerzéséért.

A lázadásként leírt eseményt az robbantotta ki, hogy a The Intermarché szupermarket 70 százalékos akciót hirdetett a Ferrero termékére. A jelenetek kísértetiesen hasonlítottak az amerikai Black Friday körüli őrületre, pedig itt csak egy mindössze néhány eurós termékről volt szó.

Az indulatok elszabadulásánál egy francia hölgy is jelen volt, aki arról számolt be a Le Progres nevű lapnak, hogy egy öreg nénit dobozzal vágtak fejbe, egy másik nő haját megtépték, míg mások keze véres volt a dulakodás után.

A szupermarketnek több városban is van boltja és más helyszínről is érkeztek hasonló beszámolók, több helyen a rendőrséget is ki kellett hívni, de volt ahol az eladókon vezette le a haragját a felbőszült tömeg.

A leárazás egyébként komoly volt, főleg ha valaki imádja a Nutellát, hiszen 4,5 euróról 1 euró 40 centre vitték le a termék árát.

Az egyik boltban 700 doboz Nutellát vettek a vásárlók alig 45 perc alatt. A fejenkénti limit 3 doboz volt, de sokan visszajártak, hogy még többet vegyenek. Volt olyan is, aki már előző este bement az üzletbe és különböző helyekre rejtette el a másnap leárazásra kerülő terméket, hogy mások ne találják meg.

Az őrület lecsengett, az olcsó Nutella is elfogyott, de a nagy sikerre való tekintettel újabb akciót hirdetett meg az áruház, ezúttal a pelenkákat vehették meg a vásárlók. A 70 darabos Pampers 23,95 helyett, 7,18 euróért volt beszerezhető és bizony meg is szerezték, de nem akárhogy.

Az egyik bolt menedzsere a leárazás után nyilatkozott a Republican Lorraine nevű újságnak. A kaotikus helyzetet úgy írta le, hogy nagyjából 250-en - javarészt nők - ütötték és verték egymást az akciós pelenkákért, tehát ismét ki kellett hívni a rendőrséget. A félbeszakadt akciót az üzletlánc újra meghirdeti.

Az ismétlés oka nem az újabb vásárlói agresszió megismétlése, hanem az, hogy nem működtek rendeltetésszerűen a bolt számítógépei, emiatt azok sem tudták végül megvenni a pelenkákat, akik győztesen kerültek ki a harcból, így nekik is újra el kell menniük.

A jó hír az, hogy ez még csak a kezdete egy több hetes kampánynak, mert minden héten lesznek mostantól leárazott termékek. A The Intermarché az eseményt "Franciaország legolcsóbb heteinek" hívja, de talán ideje lenne valami találóbb nevet adniuk.