Elfogyott Musk 125 ezer forintos lángszórója

Aki azt hitte, hogy egy lángszóróért sok 125 ezer forint, az nagyot tévedett. Elon Musk 4 nap alatt eladott 20 ezer darabot a túlárazoztt termékből, és bezsebelt 10 millió dollárt. Az összeget fúrópajzsokra és ügyvédekre költi a Boring Company.

Elon Muskot sok dolog kapcsán ismerhetik az emberek. Az ő nevéhez köthető a PayPal fizetési rendszer, a Tesla, a SpaceX és sok más projekt is.

Azonban egyik legnagyobb szabású ötlete, a Hyperloop extra finanszírozásra szorul. Ez az a projekt, amelynek keretén belül majdalagutakban, vagy csőrendszerekben szállítanak nagy sebességgel autókat és embereket.

A kivitelező cég, a Boring Company a likviditás növelése érdekében különböző termékeket árul Boring Co. felirattal. Első körben a baseball sapkák mentek nagyot, de ami ezután következett, arra a szakértők is keresik a szavakat.

A hétvégén került ki a Boring Company oldalára egy lángszóró,

amit bárki megvehetett 500 dollárért, és mindössze négy nap alatt elkelt mind a 20 ezer darab.

Ez azt jelenti, hogy 10 millió dollár folyt be a céghez. Nyilván ebből lejön az anyag-, gyártási és szállítási költség is, de így is óriási lesz a haszon a terméken, amelyet eleve erősen túlárazottnak hirdettek meg.

Az így keletkező bevételből a Bloomberg szerint a cégnek elég pénze lesz fúrópajzsokat bérelni vagy vásárolni, de jut jogászokra és lobbistákra is. A fúrások már megkezdődtek Los Angelesben, sőt a Boring Company megkapta az engedélyt Baltimore-ban is.

Egyelőre mindenki találgatja, hogy a lángszóró mennyire igazi, de az oldal szerint az USA államainak többségében legális ilyen terméket árulni.

A törvények szerint, ha a lángcsóva nem hosszabb 10 lábnál (kb. 3 méter), akkor nem kell engedély a használatához. Ezek ellenére gyanús, hogy valami sántít, hiszen Elon Musk party kellékként és a világ legbiztonságosabb lángszórójaként jellemezte a terméket.

Egy dolog azonban biztos: Elon Muskot ezentúl teljes joggal lehet a merchandising pápájaként is említeni.

A dolognak azonban van hátulütője is. Musk hiába írta ki Twitterére vicceskedve, hogy zombiapokalipszis idején jól jön a lángszóró, és nem akarja a világot lángba borítani, de egyes kaliforniai politikusok szerint a dolog ízléstelen, főleg azokra tekintettel, akik erdőtüzek miatt vesztették el otthonukat.