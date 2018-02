Létszámleépítésre készülnek a Tescónál

Napokon belül csoportos létszámleépítést jelenthet be a magyarországi Tesco - értesült a Magyar Idők.

A Magyar Idők információi szerint az anyavállalat utasítására Magyarországon is egyszerűsítik a vezetői szinteket a munkakörök összevonásával.

A Magyar Idők birtokába került a multicég szerdán tartott vezetői konferenciájának titkosított dokumentációja, az értekezleten az áruházlánc átalakítási terveinek egy részét ismertették. A Nagy-Britanniában múlt héten bejelentett átalakítások - amelyek a globális hipermarketlánc költségcsökkentő törekvéseit támogatják - a leányvállalatokat is érintik, így például a Tesco Europa csoport részeként a magyarországi Tescókban is munkakörök szűnnek meg. Azonban nem csupán a hipermarketekben lévő ügyfélszolgálatok átalakítása következik, amely százas nagyságrendben érinti a közel 18 ezer fős dolgozói állományt a cégnél, hanem több feladatot is átalakítanak.

A lap birtokába került dokumentum szerint az elkövetkező hónapokban az egyes részfolyamatok ellenőrzését, illetve koordinálását végző munkakörök összevonásával egy új rendszert is bevezetnek az áruházakban. Február és április között megszűnik, illetve átalakul több önálló munkakör. A korábban szerteágazó áruházi vezetői rendszer összevonásával munkavállalók munkája szűnhet meg. Az új pozícióban alkalmazott munkatársak viszont a jövőben - havonta bruttó 217 600 forintos bérért - nagyobb felelősséggel tartoznak majd a vállalat ügyeiért.

A kiszivárgott tervek szerint az elkövetkező három hónapban egy 19 fős csapat járja majd az ország Tesco-áruházait, amely kizárólag az új, Angliából kapott program bevezetésén dolgozik, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az átállás.

Az elmúlt években több lépcsőben az egész nemzetközi piacon véghezvitt átalakítások szándéka az, hogy központilag kívánják javítani a Tesco-csoport eredményességét, illetve lefaragnák az elmúlt évek piacvesztéseiből, valamint az anyavállalatnál 2015-ben elkövetett könyvelési csalásból fakadó veszteségeket.

Legutóbb tavaly szeptemberben jelentették be, hogy a magyar Tescónál 250 embert elküldenek a központi irodai dolgozók közül.