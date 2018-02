Globálisan is egyedülálló kísérleti acélgyártó üzemet építenek Svédországban, melyben az acél előállításához nem használnak majd szenet. Az előzetes tanulmányok szerint, a sikerre minden esély megvan. Ha a tervezett üzem a gyakorlatban is az elvárásoknak megfelelően teljesít, akkor nem túlzás a kijelentés: történelmi jelentőségű technológiai fordulat mehet végbe az acélgyártásban. S nem utolsó sorban, a klímaváltozás elleni harcban is.