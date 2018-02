Egy sörgyár, amely kifizeti néhány szerencsés fiatal diákhitel tartozását

Az egyre dráguló felsőoktatás oda vezetett, hogy rengeteg huszonéves kezdi meg felnőtt életét úgy, hogy egyetemi évei alatt jelentős tartozást halmozott fel, ami valószínűleg életük jelentős részén át kísérni fogja őket. Az pedig, hogy már sörgyárak is rajtuk akarnak segíteni jól szemlélteti, hogy mekkora is a probléma valójában. Azonban néhány szerencsésnek most esélye nyílik rá, hogy tiszta lappal folytassa életét.