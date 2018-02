Üzleti profiloldalak, céges és szakmai kapcsolati háló a LinkedIn-en, azonnali elérhetőség csere e-mailen vagy más, elektronikus eszközön – az üzleti élet mindennapjainak megszokott részei. A névjegykártyák azonban mégsem haltak ki, sőt, egyre nagyobb számban vannak jelen a hétköznapokban. Egy tokiói cég újszerű megoldást talált arra, hogy a kis lapkákon szereplő információk hasznosuljanak, és így a névjegykártyák túlmutassanak önmagukon.

Vegyes fogadtatást kapott a Bret Easton Ellis amerikai író híres és botrányoktól kísért könyvéből készült, 2000-ben bemutatott Amerikai Psycho című film. Ennek egyik jelenetében a fiatal, manhattani yuppie-k, gazdag bankárok és üzletemberek, egymás új névjegykártyáira csodálkoznak rá.

A közel szatirikusan eltúlzott jelenet kulcsa az, hogy ezek a látszólag jelentéktelen újdonságok - az egyik kártyán például vízjel van - olyan erejűek a jólétbe és jórészt a semmittevő munkavégzésbe beleunt fiatalemberek számára, hogy napokra felkavarja állóvizüket.

S bár a Sansan Inc. nem vízjeleket tesz rá a névjegykártyákra, megoldásuk akár ennél jóval nagyobb, tényleges figyelmet kaphat az üzleti világ egyik megszokott gesztusa, a névjegykártyák cseréjekor.

Alternatív kapcsolatháló névjegyekből

A tokiói cég nem csak arra kínál megoldást, ha a kártyát elveszítenék, viszont szükség lenne az azon szereplő információkra – írja a Bloomberg. A kártya adatai – szkennlés után – technológiai értelemben egy felhőbe kerülnek. Itt azonban nemcsak tárolják azokat, hanem sajátos elemzést is végeznek velük.

A Sansan arra vállalkozik, hogy a beolvasott adatok feldolgozásával új üzleti kapcsolathálót rajzoljon fel, illetve potenciális üzleti partnerségek lehetőségét keresse.

De ennél többet is ígér a cég. Az értékesítés támogatása mellett szolgáltatásuk alkalmas arra, hogy a cégen belüli viszonyokat – jellemzően nagyvállalatoknál lehet ennek jelentősége – szintén feltérképezze a névjegykártyán szereplő adatok összefésülésével.

Végeredményben az adott vállalkozás szervezeti ábráját alkotják meg a felhőben, pusztán a kis lapkákon szereplő adatokból.

S bár a vállalati struktúrák általában nyilvánosak – de legalábbis viszonylag ritkán titkos adatok –, ennek a megoldásnak az a jelentősége, hogy az adott időpillanatban érvényes kapcsolati és munkatársi háló ismerhető meg a segítségével. Aminek változásait a Sansannál akár le is követhetik.

Azt mondják, világszerte 10 milliárd névjegykártya van forgalomban. Japánban évente 1 milliárdnyi névjegykártya-csere zajlik. Ezek mind olyan találkozások, amelyekben nagyon sok üzleti potenciál rejlik" – mondja Chikahiro Terada, a cég egyik alapítója.

S ha még ez nem lenne elég, az üzleti névjegykártyákon szereplő információkat a Sansannál – ezt már emberi munkaerő közreműködésével – ellenőrzik is, azaz meggyőződnek hitelességükről, így is védve és tisztítva üzleti kapcsolataikat.

Nem olcsó, de rendet rakhat

Teradáék nem állítják, hogy szolgáltatásuk olcsó, de véleményük szerint sokat lendíthet akár az értékesítési folyamatokon is, vagy akár segíthet rendbe rakni a kusza vállalatközi kapcsolatokat, amikor például két cég több ügyben, de más-más, és eltérő pozícióban lévő munkatársak kapcsán van egymással kapcsolatban.

A vállalatoknak kívánt szerződéscsomagok havi díjai – opcióktól és felhasználói számtól függően –, 450 dollártól (kb. 120 ezer forint) kezdődnek, és általában egy teljes évet előre ki is kell fizetni a felhőalapú szolgáltatások használatáért.

Cserébe viszont a cég olyan megoldást ad ügyfeleiknek, hogy az új névjegykártyákat akár okostelefonnal is beolvashatják a rendszerbe, amellett, hogy a cég saját beolvasó-készüléket ad a szolgáltatáshoz.

A borsos ár ellenére már 6000 vállalat érdeklődött a szolgáltatás iránt, köztük nagy technológiai cégek is.

A Sansannál nem állítják, hogy megoldásaik egy-egy eleme nem emlékeztet például a LinkedIn-re. Ugyanakkor a cég képes differenciáltabban kezelni a nyilvános üzleti kapcsolatokat és azt, ha ezekből később magánjellegű kapcsolat is létrejön a korábban üzleti viszonyban állók között.

A Sansanban számos befektető látott fantáziát, annak ellenére, etikai kérdéseket is felvet az, hogy a vállalat afféle alternatív munkatársi kapcsolathálót rajzol fel ügyfelei cégéről vagy épp konkurenseiről.

A cégnél azt is tudják, hogy Kína fejlődő technológiai városaiban és a Szilícium-völgyben a papír alapú névjegykártyák már az utolsókat rúgják, hiszen minden információcsere elektronikusan történik. Nem is állítják, hogy ők lennének a kis lapkák megmentői. Sőt: szerintük minden cégnek meg kell értenie azt, hogy ha a kártyák kizárólag papíron léteznek a jövőben – azaz senki nem kezd semmit az azokon szereplő adatokkal –, akkor az nemcsak a névjegykártya, hanem a vállalat bukásához is vezethet.