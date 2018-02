Nem halogatható tovább az ázsiai, elsősorban a Csendes-óceán térségébe telepített, elöregedett olajinfrastruktúra visszabontása. Ha az érintett vállalatok és olajtársaságok nem tesznek semmit, az akár súlyos katasztrófákhoz is vezethet. A számla magas lesz, de muszáj kifizetni.

Az olajipar előtt álló egyik nagy feladat a közeljövőben, hogy megszabaduljon az elöregedett eszközeitől, illetve használaton kívülre helyezze a termelésből kivont infrastruktúrát. A Wood Mackenzie jelentése arra hívja fel a figyelmet, Ázsiában már így is veszélyes lemaradásban vannak, a környezet és a tengerek emiatt pedig nagy veszélyben vannak. Milliók megélhetése múlik azon, megmentik-e a vizeket a pusztuló olajlétesítményektől azok, akiknek ez a feladata.

Hatalmas az infrastruktúra

Kína, Malajzia, Thaiföld, Indonézia és Ausztrália vizein döbbenetes nagyságú olajinfrastruktúra épült ki az 1970-es évektől kezdődően. A berendezések jelentékeny hányada mostanra elöregedett vagy használaton kívülre került. Javításuk, karbantartásuk mind költségesebb. Ráadásul – ahogy a problémáról az Origo is írt – nem csak a létesítmények öregednek ki, hanem azok a munkavállalók is, akik részt vettek az üzemeltetési feladatokban.

A becslések szerint a vizeken elképesztő mennyiségben van jelen a fekete arany kitermeléséhez kapcsolódó, jelentős környezeti terheléssel járó infrastruktúra.

Tételesen

35 ezer olajkútról,

2500 tengeri platformról

valamint 34 ezer mérföld hosszú csővezetékről van szó.

Az energetikai tanácsadó számításai szerint, ebben a hatalmas eszközparkban 7 és 8 millió tonna körüli acél halmozódott fel.

Az elöregedés miatt, fennáll a környezeti terhelés mellett a szennyezés kockázata is. A mind leharcoltabb berendezések lényegében napról napra növekvő kockázatot jelentenek a térségben, akár olyan volumenű katasztrófákhoz is vezetve, mint amelyek a Mexikói-öbölben történtek a kitermelés kapcsán. Elég lehet valamilyen időben nem észlelt meghibásodás is, hogy komoly veszélyhelyzet alakuljon ki a tengerek élővilágára és a tengerből élőkre nézve.

Bontani pedig nem csak az elhasználtság miatt szükséges, hanem azért is, mert a megújuló energiák térnyerésével, az energiaellátásban átértékelődik az eddigi fosszilis hordozók szerepe.

Még a szabályozás is belenyúlhat

A létesítményeket meghagyni túlságosan kockázatos, így kerül amibe kerül, le kell bontani azokat, melyek szükségtelenek vagy túl veszélyesek. Ezt azonban nehezíti az is, hogy a bontásnak szigorú szabályok szerint kell történnie. A vállalatok kötelezettségét azonban csak Thaiföld és Ausztrália szabályozza a kívánt mértékben a szakértők szerint – ahogy az Origo írt arról, a roncsok létesítménye és újrahasznosítása finom megfogalmazással is, legalább kérdéses tisztaságú üzletvitellel a háttérben valósul meg.

Az előzetes számítások szerint, a leginkább kritikus létesítmények bontása minimálisan 100 millió dollárt jelent az ázsiai vállalatoknak.

Ez jelenleg nagyjából több mint 26 milliárd forint.

Ugyanakkor a végső számla ennél jóval nagyobb lehet. A British Petrolnál úgy számoltak, 20 millió dollár elegendő ahhoz, hogy levonuljanak a Mexikói-öbölről, ehhez képest a vége ennek a tízszerese lett.

A helyzetet nehezíti, hogy Ázsiában korábban nem mindig teljesült az olajiparban bevett biztonsági gyakorlat. Eszerint új kutak vagy platformok létesítésénél, az engedély kiadását ahhoz kötik, hogy a vállalat letétben tartsa a bontáshoz szükséges összeget. Ez a térségben nem minden létesítménynél teljesült.

Vannak ugyanakkor biztató fejlemények is.

Ahogy az Origo is beszámolt arról, az olajtornyok és vezetékek bontása új, igen jól jövedelmező szektor megjelenését hozhatja el az olajiparon belül, amelynek már első, olajkút-bontó szimulátora is rendelkezésre áll.