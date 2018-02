A héten megmutattuk az IKEA trükkjeit, valamint kiderült, hogy a Coca-Cola mire készül a jövőben. Emellett írtunk arról is, hogy Kínában miért nem jó üzlet a dezodor, továbbá beszámoltunk arról országról, ahol választható a 28 órás munkahét is. A hazai turizmus szárnyal, ráadásul az autósok is örülhettek, hiszen csökkent az üzemanyagok ára.

Ezek az IKEA trükkjei

Az összerakható bútorokat gyártó IKEA töretlen népszerűségnek örvend. Elsősorban azért, mert a bútor összeszerelésének a folyamata is része a teljes élménynek, hiszen a vásárló így sikerélménnyel zárhatja a vételt, aminek köszönhetően még inkább szeretni fogja a bútort.

A boltok elrendezése sem pusztán a véletlen műve. A körkörös megoldás arra ösztönzi a vásárlót, hogy úton-útfélen betegyen valamint a kosarába. Az szintén lényeges, hogy nem tudja pontosan mi vár vagy várhat rá a fordulók után, és éppen ezért nehéz leküzdeni a kíváncsiságot. A lényeg, hogy a vevő minél több időt töltsön az áruházban, mert annál valószínűbb, hogy az eredetileg beszerezni kívánt bútor mellé még mást is vásárol.

Az üzletláncok kivégeznék a CD-ket

A Best Buy, az egyik legnagyobb műszaki cikkekkel foglalkozó kereskedelmi lánc az USA-ban, legutolsó bejelentésével sokakat meglepett. A cégnél azt közölték, hogy júliustól kivezetik termékkínálatukból a CD-ket.

Ennek a fő oka, hogy a Spotify, az Apple Music és az Amazon Prime is széleskörű zenei palettát kínál havidíjért cserébe és ezért már nem igazán éri meg fizikai hordozót vásárolni. 2001-ben még több mint 800 millió CD-t értékesítettek az USA-ban, de az elmúlt évekre ez a szám 90 millióra esett vissza.

Kiderült, hogy pontosan kinek és mennyit fizet az Aldi

2018 januártól az idei emelés következtében mind a bolti eladók, mind a logisztika területén az áru-összekészítők kezdő bére heti 40 órás munkaidőre vetítve bruttó 272.269 forint. A kiemelt üzletekben még ennél is magasabb a bolti eladó munkatársak bruttó juttatása.

A boltvezetők bruttó járandósága a cafeteria elemekkel kiegészítve 517 119 forintnál kezdődik, azonban a kiemelt helyeken elérheti a havi bruttó 844 519 forintot is. A bolti munkatársaknak 10 százaléka, a boltvezetőknek pedig 30 százaléka már 10 éve az ALDI munkavállalója.

Kínában nem jó üzlet a dezodor

Sokan próbálták már meghódítani termékeikkel Kínát és több mint egymilliárd lakosát, de eddig vegyes eredmények születtek. Míg néhány cég számára hatalmas bevételt és sikert hozott Kína, addig mások csúfosan elbuktak.

A Rexona azok közé a márkák köze tartozik, amelynek nem sikerült megvetnie a lábát Kínában. Mint kiderült, a kínaiak a kulturális különbségek miatt nem használnak dezodort, sőt az izzadást követő testszag sem jellemző rájuk.

Több milliárd dollár tűnt el a virtuális pénzek piacáról

A bitcoin decemberben még a 20 ezer dolláros árfolyam közelében járt. A Coinmarketcap összesítése szerint január 7-én globálisan az összes virtuális pénz 829,14 milliárd dollárt ért.

A hét közepén azonban a digitális pénzek összértéke már „csak" 292,839 milliárd dollár volt, ami azt jelenti, hogy 537 milliárd dollár vált köddé. A bitcoin árfolyama hosszú idő után csúszott be 6000 dollár alá és az összes többi ismertebb és nagyobb kriptopénz is 40-70 százalékot esett egy hónap alatt.

Németországban jön a 28 órás munkahét

Az IG Metall, Németország legbefolyásosabb szakszervezete, részben elérte új célját. Ez 4,3 százalékos fizetésemelést takar, és a jogot a 28 órás munkahéthez.

A német fémipari és gépészeti szakszervezet ezzel lehetővé tette, hogy hetente 7 órával kevesebbet dolgozhassanak azok, akik szeretnének, de aki a 28 órás munkahetet választja, az csökkentett fizetést is kap.

Az Auchan hatalmas logisztikai beruházást jelentett be

Új, integrált logisztikai központtal bővíti hazai kereskedelmi kapacitását az Auchan a Budapest mellett fekvő Üllő Airport Logisztikai Központ területén. A 87 200 négyzetméteres beruházás az eddigi legnagyobb ilyen jellegű fejlesztés Magyarországon.

Az üllői komplexum a tervek szerint akár már 2018 végére elkészülhet és át is adhatják. Az országos házhoz szállítás mellett az Auchan jelenlegi és tervezett áruházainak teljes élelmiszer és nem-élelmiszer portfóliójának logisztikai hátterét kiszolgálja majd.

Bitcoin államocska jön létre Puerto Ricón

Több tucat vállalkozó – akik közül sokan több száz millió dollárt érő vállalatok tulajdonosai – indult el Puerto Rico felé. A szinte kizárólag férfiakból álló csapat egy kritpoutópiát szeretne építeni, ahol csak virtuális pénzzel lehetne fizetni.

A milliárdosok szép jövőt ígérnek Puerto Ricónak, azonban a valós szándékuk az adóelkerülés lehet. A kiválasztott helyszín végül San Juan óvárosa lett, az utópiát pedig Puertopia-nak nevezték el.

Remek évet zárt a magyar turizmus

Magyarország egyre népszerűbb célpont a turisták körében. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette a decemberi turizmusra vonatkozó adatokat és ezzel párhuzamosan napvilágot láttak az éves statisztikák is.

Kiderült, hogy tavaly a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 7,9, a belföldi vendégeké 5,6 százalékkal magasabb, azaz 2017-ben a szálláshelyek vendégforgalma 6,7 százalékkal emelkedett.

A Coca-Cola a gyümölcslevekben és a palackozott vízben látja a jövőt

A Coca-Cola úgy tűnik, hallgat a változó idők hangjára, és kész arra a megújulásra, ami a jövőbeni sikeresség megalapozásához kelhet. A jövő termékportfóliójában nem a klasszikus szénsavas üdítőknek, hanem a palackozott vizeknek, rostos gyümölcsleveknek, teáknak szánják a fontosabb szerepet.

A cégnél úgy látják, a Wall Street és a befektetők is azt várják, hogy az üdítő óriás rázza meg magát, s a siker érdekében váljon tanuló, innovatív szervezetté. A Colánál azt is hangsúlyozzák, hogy versenytársaik – mint a Pepsi és a Dr. Pepper – éppúgy gyártanak mást is, mint üdítőket.

Drágulhatnak a taxik, csökken az üzemanyag ára

A fővárosi taxisok a jelenlegi díjainál 10-15 százalékkal magasabbakat szeretnének alkalmazni a jövőben. Ha a taxisok elképzeléseit elfogadják, akár már április 1-től az emelt díjak szerint lehet taxizni Budapesten. Jó évet zárt a magyar ipar, amely 4,8 százalékkal bővült 2017-ben, 2018 pedig még komolyabb növekedést hozhat.

Örülhetnek az autósok, hiszen csökkent az üzemanyagok ára. A 95-ös benzin literenkénti ára bruttó 3 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe. Kiderült az is, hogy a NAV 2021-re teljesen papírmentessé szeretne válni, ennek egyik első lépése, hogy 2018-tól az EU tagállamai közül egyedüliként biztosítja a papírmentes ellenőrzést.