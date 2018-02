Egyre többet költ a világ Valentin-napon

A Valentin-nap óriási üzlet, ehhez kétség sem férhet. Csak az Egyesült Államokban közel 20 milliárd dollárt költenek el ilyenkor, ráadásul az ellenzők is csak jót tesznek a gazdaságnak. Azonban érdemes figyelni, mert ilyenkor megszaporodnak a csalások is. Magyarországon még mindig a hagyományos ajándékokat vásárolják a legtöbben.

Napjainkban február 14-ét a szerelem ünnepeként tartják számon, és egyre népszerűbb Magyarországon is. A Valentin-nap (vagy ha úgy tetszik, Bálint-nap), mint sok más ünnep, a keresztény vallásban gyökerezik.

A Valentin-nap eredete A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni püspöke a XIV. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. Ennek a szentről elterjedt egyik történet adta az alapját. Eszerint mielőtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején kivégezték volna, Bálint a hite erejével a börtönőre vak leányának visszaadta a látását. Mielőtt – a hagyomány szerint – február 14-én kivégezték, búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod." Ez a Bálint-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata.

Azonban a Valentin-nap nemcsak vallásos gyökere miatt hasonlítható a karácsonyhoz vagy a húsvéthoz, hanem azért is, mert egy komplett iparág épült annak megünneplésére.Az ünnep az 1990-es években kapott szárnyra, és azóta is töretlenül ível fel gazdasági pályája.

De pontosan mekkora üzletről van szó?

A Forbes becslése szerint elég nagyról, ugyanis csak az Egyesült Államokban

19,6 milliárd dollárosra teszik az Valentin-napi költések nagyságát.

Az USA országos kiskereskedelmi szövetségének felmérése szerint a lakosság 55 százaléka tartja az ünnepet.

Jellemzően ilyenkor megugrik a virágforgalom, de az éttermek is különleges ajánlatokkal készülnek, profitál az édesség- és az ékszeripar is, sőt többen erre az időpontra időzítenek romantikus utazást és/vagy lánykérést is.

Egy átlagos amerikai 143,56 dollárt (36 500 forintot) költ Valentin-nap alkalmából, ami ugyan magasabb, mint a tavalyi érték, de elmarad a 2016-os rekordévtől. Akkor 146,86 dollár volt az átlag.

A legtöbbet az emberek ékszerre költenek, ezt követik az éjszakai romantikus programok és a virágok.

Legtöbb költés kategória szerint:

Ékszer – 4,7 milliárd dollár Éjszakai program – 3,7 milliárd dollár Virág – 2 milliárd dollár Ruha – 1,9 milliárd dollár Édesség – 1,8 milliárd dollár

Érdekesség, hogy a Valentin-napi gazdaságot azok is pörgetik, akik az egészet ellenzik, hiszen 9,8 százalék tervez valamilyen programot barátokkal, családtagokkal vagy munkatársakkal. Sőt 3,3 százalékuk direkt költ anti-Valentin-napi ajándékra, míg az egyedülálló emberek 11,5 százaléka lepi meg magát valamivel.

A felmérés szerint rengetegen vannak olyanok, akik pár híján mást lepnek meg. Így 4,5 milliárd dollárt költenek családtagokra, és további 751 millió dollárt a háziállatokra.

Nem minden arany, ami fénylik

Nemcsak a kiskereskedelmi láncok és a vendéglátóhelyek fenik a fogukat a Valentin-napra, hanem a csalók is. Az FBI jelentése szerint a romantikus jellegű csalások okozzák a legtöbb pénzügyi kárt minden internetes csalás közül.

Magától értetődik, hogy ezeknek a csalásoknak a legtermékenyebb táptalaja a Valentin-nap.

A CNBC azt írja az FBI-ra hivatkozva, hogy csak tavaly 15 ezer ilyen jellegű csalás volt, ami 20 százalékos emelkedés 2016-hoz képest.

Ezeknek a csalásoknak az a lényege, hogy a csaló bizalmas kapcsolatot alakít ki az áldozattal online, majd valamilyen okra hivatkozva pénzt kér tőle. Az ok lehet egy találkozó finanszírozása vagy akár egy beteg családtagnak való segítség, a paletta elég széles.

A Webroot kiberbiztonsági vállalat a Valentin-napot megelőző héten 220 százalékkal több gyanús, csaló e-mailt regisztrált, mint az átlagos mennyiség.

A veszteség mértéke 2016-ban 230 millió dollár volt 2016-ban,

és ez csak az a pénzmennyiség, amiről tudnak, a valós adat ennek többszöröse lehet. A leggyakoribb célpontok 40 év feletti egyedülálló, elvált vagy özvegy nők.

Mi a helyzet Magyarországon?

A Mastercard Magyarország felmérése szerint a magyarok vásárlási szokásai eltérnek a nemzetközi trendektől Valentin-nap alkalmával, hiszen inkább az olyan klasszikus ajándékokat keresik a vásárlók, mint a virágok vagy az ékszerek.

A vállalat szerint a nemzetközi trend az elmúlt három évben az volt, hogy a vásárlók az élményeket részesítik előnyben, hiszen Valentin-napkor megugrott az éttermi kártyás tranzakciók száma, de az utazásokkal összefüggő költések (repjegy-, vonatjegy- vagy szállodafoglalás) is emelkedtek.

A Mastercard közleménye szerint globálisan elmondható, hogy 3 százalékkal kevesebb pénzt költöttek az emberek virágra. De nem a magyarok, itthon ugyanis

a virágoknál 122 százalékos volt az emelkedés, míg az ékszereknél 45 százalék.

Azonban nem csak itt mások a magyar szokások. A felmérésből kiderül, hogy sokan az utolsó napokra hagyják a vásárlást. A magyarok egyharmada egy nappal Valentin-nap előtt veszi meg az ajándékot, míg 27 százaléka aznap vásárol valamit.

Pozitív dolog, hogy a magyar vásárlók az átlagnál jobban élnek az online rendelés adta lehetőséggel, az ajándékok vásárlásának 14 százaléka történik így a globális 9 százalékkal szemben.