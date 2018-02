Az elektromos autók, a robotok és az önvezető járművek sokkal hamarabb fogják megváltoztatni a világot, mint azt sokan gondolják. Az utóbbi tesztelése már folyik és az elektromos autók is egyre inkább életünk részeivé válnak, míg a robotika is hihetetlenül gyorsan fejlődik. De nemcsak a közlekedést változtatják meg az új technológiák, hanem az élet más területére is hatással lesznek.

Biciklik és autóbuszok

A jövőben, amikor már bárki hívhat magának egy olcsó, vezető nélküli járművet, lassan eltűnik az éles határvonal a tömegközlekedés és a magánközlekedés között. A különböző fuvarmegosztó szolgáltatások már most csökkentették a tömegközlekedés iránti igényt - mutatta ki a University of California tanulmánya.

Az emberek inkább a fuvarmegosztókat használják, mintsem busszal, vonattal, vagy villamossal utazzanak. Ha pedig kivesszük a sofőröket is az egyenletből, akkor a mostaninál még jóval olcsóbbá tehető a közlekedésnek ez a formája. Ha csökken az utasszám, akkor viszont egyre nehezebb lesz befektetőket találni a tömegközlekedés fejlesztéséhez.

Belföldi járatok

Az Egyesült Államokban továbbra is nagyon népszerűek a belföldi járatok. Sokan nemcsak az államok között utaznak, de azokon belül is igénybe veszik a légitársaságok szolgáltatásait. Az önvezető technológia viszont még olcsóbbá és kényelmesebbé tenné az utazást, hiszen útközben még akár dolgozni is lehetne, anélkül, hogy a többi utas zavarna minket.

Biztosítási prémiumok

Az utakon történt balesetek 90 százalékát emberi mulasztás okozza, tehát ha a járműveket nem emberek vezetik, akkor a baleseteknek csak a 10 százaléka következne be, sőt lehet, hogy ez a szám még ennél is kevesebb lenne. Kétfajta biztosítás jöhet majd a jövőben. Az egyik a manuális vezetett járművekre, a másik pedig az önvezetőkre. Az utóbbira kötött biztosítás akár 50 százalékkal is olcsóbb lehet, mint amit jelenleg fizetnek az autótulajdonosok.

Kevésbé menő a vezetés külföldön, de itthon mindenki autót akar

Megfigyelhető, hogy a külföldi nagyvárosokban egyre kevesebb fiatal kezd el vezetni tanulni, hiszen sokkal jobban megéri fuvarmegosztó szolgáltatóval járni, mint egy autót fenntartani. Ha a mostani generáció elveszíti a vezetés iránti érdeklődését, akkor végleg megszűnik az a kényszerképzet, hogy kocsit birtokolni menő és egy jobb autó pedig státuszszimbólumként is tarthatunk.

Itthon ez a változás még várat magára, hiszen az Uber távozása után nem maradt más alternatíva a fiataloknak, mint a tömegközlekedés. Ezért aztán nálunk a fiatalok nagy része saját autót szeretne, annak ellenére, hogy komoly költségekkel jár a fenntartása, de az új generáció számára a kényelem a legfontosabb, vagyis kerülnék a buszozást vagy a metrózást. Az autók számának növekedésével viszont még rosszabb lenne a közlekedési helyzet a nagyobb városokban.

Dugók

A felhő alapú kommunikációval felszerelt önvezető autók folyamatosan tájékozódnak a körülöttük zajló eseményekéről, tudni fogják pontosan, hogy merre érdemes menni és merre nem. Ez a rendszer annak ellenére is felgyorsítja majd a közlekedést, hogy az autók száma megnő az utakon, hiszen sokkal ütemesebbé lesz így a közlekedés, nem lesznek a zöld lámpánál elszundikáló sofőrök és megszűnik a sávok közötti cikázás.

Parkolási büntetések

Hamarosan nem lesz már szükség a mikuláscsomagok kézbesítésére szakosodott parkolóőrökre sem, mert az önvezető autók egész nap mozgásban lesznek, az utakat fogják járni, fuvart fuvar után teljesítve. A nap végén pedig a számukra épített hatalmas parkolóházakba állnak be, valószínűleg meg fog szűnni az utcai parkolás. De azoknak is könnyebb lesz a dolga, akik az utcán szeretnének parkolni, mert az önvezető autó gyorsan talál majd üres helyet, például egy már most is működő applikáció segítségével, amelyet 11 városban használnak AppyParking néven.

Benzinkutak

A Bank of America előrejelzése szerint ahogyan egyre gyorsabban elterjednek az elektromos járművek, úgy fog zuhanni a kereslet a kőolaj iránt. A BP már most számításba vette a lehetőséget, hogy a bolygó ismert, de még feltáratlan olajmezőire már esetleg sohasem lesz szükség. Ez rosszul érintheti például Szaúd-Arábiát, amely 70 évre elegendő olajkészleten ül, ráadásul éppen idén szeretnék tőzsdére vinni az állami olajvállalatukat, a Saudi Aramcot, amely a becslések szerint 1000 milliárd dollárt ér.