Márciusban jöhetnek a japán alakváltó autók

Japán az elmúlt évtizedekben a technológiai újítások egyik fellegvára volt. Most épp egy híres grafikus, aki kultikus képregény figurákat is rajzolt, tervezett meg egy igen különleges elektromos autót. Az alakváltó autó márciusban már közlekedhet az utakon, és forradalmasíthatja a parkolást.

Napjaink egyik slágertémája az elektromos autózás, azonban most egy olyan jármű kerülhet a piacra, amely nemcsak a károsanyag-kibocsátásra válaszol érdemben, hanem a parkolóhelyek problémájára is. Japánban ugyanis a Four Link Systems felépítette az Earth 1 nevű modellt, amely mindennek nevezhető, csak tipikus autónak nem. Az alakváltó jármű sokkal inkább hasonlít egy Transformersre. Ez nem csoda, hiszen Kunio Okawara tervezte, aki több animációs sorozatba (például Gundam és a Brave franchise) is rajzolt robotokat.

A jármű teljesen elektromos meghajtású, minden kereket külön villanymotor hajt. Azonban nem ez az igazi különlegessége, hanem az, hogy álló helyzetben a felénél meghajlik, és fordított V-alakot ölt. Így:

Az autó ebben az állapotában is tud haladni, sőt egy helyben képes megfordulni a saját tengelye körül. Mondani sem kell, hogy a szűkös városi parkolásoknál ez milyen fontos funkció.

Az átalakuló autó egyelőre nem kapott forgalmi engedélyt, de ha minden jól megy, akkor már minden szükséges papírral rendelkezni fog márciusra. A jármű óriási sikert aratott, már most 30 darabot előrendeltek belőle.

A tervek szerint első körben reptereken és turisztikai gócpontokon fogják használni, a cél legalább 300 autó eladása. Siker esetén a tömeggyártás sem kizárt.

Az autó nem olcsó, egy felsőkategóriás új Lexus árával egyezik meg,

hiszen várhatóan 18,2 millió forintnak megfelelő összegért lehet megvenni.

A Four Link System szerint a dolog annyira menő, hogy még azok is kedvet kapnak a vezetéshez, akiknek korábban nem volt autójuk.

