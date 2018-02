Külön szektorrá nőtte ki magát az utóbbi években az iskolai biztonság kérdése a gazdaságon belül az Egyesült Államokban. A tágan értelmezett fogalom szerint, csak idén már 18 iskolai lövöldözés volt az országban, 2013 óta számuk elérte a 291-et. A szomorú események érzékelhető gazdasági hatással is bírnak, ám nem csak a biztonsági eszközök forgalma nő meg egy-egy eset után.

Az iskolák és a campusok biztonságosabbá tételét vállaló cégek számának növekedése, a golyóálló iskolatáskák és más kiegészítők eladási számainak emelkedése – csak két jellemző gazdasági vonatkozása az USA-ban az elmúlt években történt iskolai lövöldözéseknek. Van azonban még valami, ami legalább olyan jól fogy ilyenkor, mint a biztonsági eszközök.

Dollármilliárdos üzlet

Megugrik a biztonsági eszközök, különösen a golyóálló betéttel ellátott hátizsákok és iskolai táblák forgalma egy-egy iskolai lövöldözés után az Egyesült Államokban. Ezzel egyidejűleg, mind több intézmény veszi igénybe biztonsági cégek szolgáltatásait.

Beléptető kapuk telepítése, golyóálló ablakok beszerelése, a tanárok tréningezése a vészhelyzetek kezelésére és a diákok menekítésére, állandó fegyveres biztonsági őrség megszervezése az intézményben, az iskolabuszok megerősítése: ezek a legjellemzőbb szolgáltatások, amelyeket az oktatási intézmények ilyenkor megrendelnek.

A The Guardian a néhány napja történt floridai tragédia kapcsán beszámol arról, csak a biztonsági felszerelések eladásai

2,68 milliárd dolláros forgalmat generáltak 2017-ben az Egyesült Államokban.

Ez több mint 700 milliárd forint. A legjobban tavaly is a hátizsákok fogytak.

Néhány éve külön szakkönyv is megjelent, amelyet egy biztonsági szakértő írt, és arról szól, hogy miként tehetők biztonságosabbá az oktatási intézmények

A biztonság tágan értelmezett kérdése egyébként egyesek szerint ki kellene hogy terjedjen a természeti vagy egyéb katasztrófák eseteire is, ahogy például az OECD kezeli a kérdést.

Mindenesetre az amerikai szövetségi kormányzatnak is sokba került az, hogy növelni kellett a rendőri jelenlétet az oktatási intézményeknél. 2013-ban 45 millió dollárt szavazott meg erre a Kongresszus, az azóta eltelt években a számla több száz millió dollárra nőtt.

Az üzlet virágzásának nem mindenki örül. Többen kifogásolják, hogy ezeknek a sokkoló eseményeknek az utóhatásaiból egyesek komoly bevételre tesznek szert. Mások ugyanakkor azzal érvelnek, érthető és elfogadható, ha az iskolák és az aggódó szülők nem sajnálnak áldozni azért, hogy a gyerekek nagyobb biztonságban legyenek.

A fegyver is jól fogy

A biztonsági eszközök mellett, a fegyverértékesítés is megugrik egy-egy lövöldözés után. Sokan ugyanis úgy gondolják, joguk van ahhoz, hogy akár fegyverrel is megvédjék magukat egy támadás esetén, ebbe pedig beletartozik a fegyvertartás kérdése.

Különösen jól fogy ilyenkor az AR-15-ös félautomata, amelynek kelendőségére a Time ebben a cikkében próbál magyarázatot találni. A mostani floridai ámokfutó is ilyen típusú fegyverrel követte el tettét. Bár a hozzájutást 2015-ben némileg korlátozták, beszerzése viszonylag most is egyszerűen megoldható, és számos kiegészítő kapható hozzá.

Bárhogy is alakuljon a közelebbi és a távolabbi jövőben az iskolai tragédiák után a fegyvertartás kapcsán mindig felerősödő vita az Egyesült Államokban, mind a fegyverértékesítések, mind a biztonsági eszközök eladásai, komoly üzletet jelentenek.

Mindkét termékcsoport értékesítési volumenét, a további lövöldözésektől való félelem, illetve azok megelőzésének vágya növeli.