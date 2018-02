Tisztanenergia-bróker lett a svéd áruházlánc az Egyesült Királyságban. Az Ikea partnerségre lépett a Big Clean Switch nevű kezdeményezéssel, illetve az a mögötte álló céggel, és most kampányba kezdett a brit háztartásoknál azért, hogy azok – az ígéret szerint – minél nagyobb arányban, minél olcsóbban jussanak zöldenergiához.

Tiszta energiaforrásból származó áramot, illetve a vételezéséhez kapcsolódó szolgáltatást közvetít az Ikea a brit háztartások számára. A bútoros cég az egyik leginnovatívabb brit energetikai kezdeményezéshez társult be.

Kollektívan a zöld áramért

A Big Clean Switch nevű projekt mögött álló vállalat azt ígéri, a náluk regisztrált és fogyasztói csoportba szervezett háztartások számára képes megtalálni azt a szolgáltatót, mely a legolcsóbban kínálná számukra az elektromos áramot. De ez még nem minden. A kollektív energiafogyasztói csoportra vonatkozó kezdeményezés azért is lehet sikeres, mert a projektnél garanciát adnak arra, hogy a rendszerhez csatlakozva, kizárólag megújuló forrásból nyert villamos energiát vásárolhatnak a fogyasztók.

A cég saját tevékenységét „társadalmilag hasznos üzletként" jellemzi. Azaz azzal, hogy garantálják, a fogyasztókhoz csak nap-, szél- illetve vízenergiából nyert villamos energia kerül, egyúttal – ügyfeleikkel együtt – sokat tesznek a fenntarthatóságért, és hozzájárulnak a klímaváltozás és a légszennyezés elleni küzdelemhez is.

A vállalkozásnál nem állítják, hogy nem tesznek szert profitra, de álláspontjuk szerint, nem ennek gyarapítása az elsődleges céljuk, hanem a megújuló energiák terjedésének előmozdítása, ennek járulékos hasznaival együtt. Bevételük a szolgáltatóktól származik, amelyek jutalékot fizetnek számukra valamennyi, a fogyasztókkal megkötött szolgáltatási szerződés után.

Már csak tavaszig kell várni

Az Ikea ebbe a kezdeményezésbe társult, és erőteljes reklámkampányt kezdett azért, hogy a vásárlóit ebbe az irányba terelje. Az Ikeanál nem is titkolják, hogy az üzletek után jutalékot kapnak, ám azt is jelezték, ebből az adott üzletük térségének közösségeit támogatják majd.

A két vállalat azt ígéri, hogy március 6-án nyilvánosságra hozzák azokat a tarifaajánlataikat, amelyek közül a fogyasztók választhatnak, s amelyek garantáltan megújuló energiaforrásokhoz köthető termelésre vonatkoznak.

Az Ikea azzal is próbálja az érdeklődést felkelteni a lehetőség iránt, hogy jelzi: a honlapon való regisztráció még nem kötelez semmire, ellenben szükséges ahhoz, hogy a lehető legolcsóbb zöldenergia-árat találják meg az érdeklődők számára.

A két vállalat azt ígéri, egy átlagos háztartás akár év 300 fontot – nagyjából 100 ezer forintot – is megtakaríthat évente a segítségükkel.

A The Guardian cikke ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, a múltban is volt arra példa, hogy fogyasztói kollektívák jelentős megtakarításokat érhettek el az ilyen ajánlatok révén, de ez nem minden esetben teljesült. Amellett a kezdeményezés mellett, mely mellett most Ikea partnerként kötelezte el magát, más, a zöld szolgáltatókat összehasonlító portálok is elérhetők a britek számára.