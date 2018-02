Egészség az egész családnak

Felsorolni is nehéz, hogy az egészség- és önsegélyező pénztárak mennyi előnyt biztosítanak azoknak, akik ezen a módon is gondoskodnak egészségükről, a saját és egész családjuk jövőjéről. Az állam ráadásul bőkezűen, 20 százalékos adókedvezménnyel támogatja ezt a megtakarítási formát. Érdemes élni a lehetőséggel, hiszen ez minden takarékoskodó pénztártagnak jár!

Egy átlagos magyar család a jövedelmének durván huszad részét fordítja egészségügyi kiadásokra a KSH-adatai szerint. Óriási összegekről van szó és a forintosított összeg erőteljesen nő: 2010 és 2015 között a háztartások egészségügyi kiadásai 561 milliárd forintról 714 milliárd forintra nőttek, ezeknek mintegy a felét a gyógyszerkiadások tették ki. Milliárdokat költünk el tehát egészségünkre, például a patikákban.

Szerencsére egyre többen ismerik fel az öngondoskodás, előtakarékoskodás fontosságát az egészségügyi kiadások esetben is, és egyre többen tudják, hogy ha az egész család egészsége, jóléte a cél, akkor a különböző pénzügyi megoldások között az önsegélyező szolgáltatásokat is kínáló egészségpénztárak jelentik az egyik legjobb megoldást. A pénztári megtakarítást az állam is támogatja, évi 20 százalék, azaz 150 ezer adóvisszatérítés jár az egyénileg a kasszákba befizetett összegek után. Erre a 20 százalékos adójóváírásra sokan úgy tekintenek, mintha 20 százalékkal olcsóbban vásárolnának például a gyógyszertárban. Ugye, hogy megéri? Sőt, aki két évre leköti az itt félretett pénzét, az további 10 százalék adójóváírást vehet igénybe.

Ráadásul nem csak magunkra számíthatunk az előtakarékoságban. 2018-tól a munkáltatók a korábbinál alacsonyabb adó mellett adhatnak béren kívüli juttatásként hozzájárulást a pénztári megtakarításokhoz, úgyhogy a mostanság aktuális idei cafeteria elemek között érdemes alaposan körülnézni. Az egészség- és önsegélyező pénztári tagságnak ezeken túl még egy sor előnye van, ezekből is válogattunk.

Rögtön az egyik legfontosabb, hogy pénztári tagsággal nem csak a saját, hanem családtagjaink egészségét is biztosíthatják akik belépnek egy-egy kasszába, a pénztári megtakarításból ugyanis a bejelentett közeli hozzátartozók által igénybe vett szolgáltatásokat is finanszírozni lehet. Rengeteg egészségmegőrzést célzó dologra fordítható akár azonnal a pénztárba befizetett összeg. A már említett gyógyszerek mellett gyógyászati segédeszközökre, babaápolási termékekre, szemüvegre, kontaktlencsére vagy különböző egészségügyi szolgáltatásokra, például szűrésekre is felhasználható az egyenlegük. Az önsegélyezés révén pedig a tagok többen között a gyerekek beiskolázását, vagy felsőoktatási tanulmányait finanszírozhatják, de a pénztári megtakarítás felhasználható például lakáshitel törlesztésére is.

Összességében az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szakértői szerint az egészség- és az önsegélyező pénztárak - a biztos anyagi jövőt elősegítő önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás mellett - az öngondoskodás egyik alappillérét jelentik minden ember számára.