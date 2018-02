Eddig az autózás viszonylag nyugalmas tevékenységnek számított, a dugókat és a többi sofőr okozta kellemetlenségeket leszámítva. Reklámokkal is csak a rádióban lehetett találkozni, de aki azt is el akarta kerülni, megtehette azzal, hogy a telefonjáról hallgatott a zenét, vagy betett egy CD-t. Hamarosan ennél sokkal nehezebb lesz elkerülni az idegesítő hirdetéseket, mert már az autógyártók érdeke is, hogy minél több legyen belőlük.