Sajtból több a külföldi, mint a hazai az áruházakban

A tej terméktanács szerint míg a kiskereskedelmi láncok döntő többsége már a hazai termelésből származó tejet részesíti előnyben, ugyanakkor sajtból még mindig a külföldiből van több az áruházakban - olvasható a Magyar Idők csütörtöki számában.

Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a lapnak elmondta: a piacon kilencven százalékban hazai előállítású tej van forgalomban, ami annak is köszönhető, hogy két évvel korábban hét kiskereskedelmi lánccal bővült a terméktanács tagsága.

Hozzátette: ezzel szemben a nagykereskedők, a minél nagyobb profitra hajtva, importáruk tömegét hozzák az országba, és ezek minősége igencsak megkérdőjelezhető. A nagy tejtermelő országok ugyanis jellemzően a felesleges árut zúdítják a magyar fogyasztókra, diszkontáron. A sokszor irreálisan olcsón piacra kerülő termékek ugyanakkor nagy kárt okoznak a hazai feldolgozóknak.

A szakember arra figyelmeztetett, hogy az enyhe tél miatt uniós és hazai szinten is nőtt a tejtermelés, és emiatt a következő hónapokban újra problémát jelenthet, hogy a csehek, a németek vagy a lengyelek nálunk próbálják meg olcsón eladni a termékeiket. Ez a tendencia a sajt piacán is érezteti hatását, ugyanis az unióban általában a megtermelt tej 37 százalékából készül sajt, a megszokottnál magasabb hozamok miatt azonban ez az arány is emelkedhet.

A hazai feldolgozók az elmúlt években elkezdték fejleszteni a sajtgyártó kapacitásaikat, ezek a fejlesztések azonban csak akkor érhetnek célt, ha az UHT tejhez hasonlóan sajtból is elsősorban a magyar terméket teszik polcaikra a kereskedők és helyezik kosaraikba a vásárlók - olvasható a Magyar Időkben.