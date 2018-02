Örökre megváltozik Sydney városképe ezzel a fejlesztéssel

2024-re lesz kész Ausztrália legnagyobb városának hatmilliárd dolláros fejlesztése, amely örökre megváltoztatja a város képét, és várhatóan még az Operaházat is felülmúlja látogatottságban a Barangaroo.

A 22 hektáron elhelyezkedő Barangaroo ugyan még nem készült el teljesen, de már így is jelentősen megváltoztatta Sydney arculatát, köszönhetően annak, hogy a 2000-ben megtartott olimpia óta üresen álló területen már számos felhőkarcoló felépült.

A 6 milliárd dolláros beruházást Új-Dél-Wales vezetősége indította el, a fenntartható városi megújulás jegyében.

A projektet 2003-ban indították azzal a nem titkolt céllal, hogy átalakítsa a városról alkotott képet, és annak ikonikus emblémájává váljon – a legutolsó ilyen beruházás az 1973-ban átadott Operaház volt.

A Barangaroo egyik nagy előnye, hogy a város központjában található, közel az üzleti negyedhez. Ugyanakkor elvárás a hellyel szemben a környezetbarát megoldás, és hogy alkalmas legyen üzleti-, valamint rekreációs célokra is. A tervezést a híres ausztrál építészcégre a Durbach Block Jaggers-re bízta a kormány.

Ez a földterület már több mint egy évszázada el van zárva a nyilvánosságtól" – nyilatkozta Tim Archer, a Barangaroo Delivery Authority médiakommunikációs igazgatója a Bloombergnek.

Az építkezési munkálatokat hat évvel ezelőtt kezdték meg, de már 2017-re három felhőkarcoló és a rakpart is elkészült, valamint 50 étterem, bár és étkezde nyitott meg.

A Barangaroo déli részén található a komplexum pénzügyi területe, az éttermek és a kiskereskedelmi üzletek – a híres David Jones ruhaüzlet vagy a Peter's of Kensington konyhaleszerelés már ki is nyitott. Az éttermeknél hatalmas a kínálat, és nem csak helyi ételek, hanem a nemzetközi finomságok is megtalálhatóak.

A Scotch Row Pocket Park néven futó kulturális tér pedig a helyi közösség javát szolgálja: alkalmi társalgó, ping-pong játékra alkalmas tér, valamint helyi zenekarok előadására is alkalmas. Ráadásul a Barangaroo megtervezésénél figyeltek a terület történelmére is, például túrák és különböző kulturális események sorával adózik a helyi Gadigal népcsoport előtt.

Barangaroo-t helyiek tervezték helyiek számára, és a városlakók hamar felfedezték maguknak. Egyedül az ausztrál milliárdos üzletember és fejlesztő, James Packer Crown Sydney Hotele és kaszinója gerjesztett vitát. A hatcsillagos szálloda a tervek szerint 2021-ben nyílik meg apartmanokkal, éttermekkel, bárokkal és üzletekkel. A helyiek komoly vitákat folytattak arról, hogy a kaszinó és hotel mennyiben szolgálja a közösség kulturális értékeit, és hogy mennyire helyes egy ilyen projektbe belevonni egy üzletember érdekeltségeit.

„A Crown Sydney Hotel Resort épülete kevesebb, mint egy hektáron fekszik a 22 hektáros területen, és a kaszinó az épület legfeljebb 20 százalékára korlátozódik" – mondta Tim Archer.

A következő három évben további három közösségi teret adnák át a Barangaroo South eddig megnyílt területén – például egy nyilvános kikötőt is. A Central Barangaroo 2024-ben készül el teljesen, és ez lesz a terület szíve-lelke, egyben kulturális és pihenési központ.