A héten több nagyvállalat is komoly problémákba ütközött. A népszerű gyorsétterem - a KFC - húshiány miatt zárta be üzleteinek többségét az Egyesült Királyságban, a Snapchat pedig a rosszul sikerült frissítése miatt került gondban. Kiderült az is, hogy Elon Musk és a SpaceX hogyan szeretné még gyorsabbá tenni az internet sebességét. Varga Mihály pedig kijelentette, hogy a kormány továbbra sem mondott le arról, hogy a személyi jövedelemadó egyszámjegyű legyen.