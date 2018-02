Így válasszon okosan lakástakarékot

Egymilliónál is több élő lakástakarék szerződés van már hazánkban, ami nagyon jól mutatja a 30 százalékos állami pénzzel megtoldott megtakarítás népszerűségét. Emellett nagyon sokan tisztában vannak az alapvető fogalmakkal és alapos tervezés mellett takarékoskodnak, sőt még az olyan lehetőségeket is kihasználják, mint a közeli hozzátartozók részére kötött szerződések. Igen ám, de a lakástakarékból még ennél többet is kihozhatunk, ha néhány dologra odafigyelünk. Éppen ezért praktikus tanácsokat szedtünk össze az okos választáshoz.

Takarékoskodj okosan!

Hiába van 4 lakástakarékpénztár hazánkban, az ajánlataik első ránézésre kísértetesen hasonlónak tűnnek. A konstrukció lényegét adó 30 százalékos támogatás egyformán jár és az alapvető, törvényben szabályozott feltételek is azonosak. Ugyanakkor nem érdemes a látszatra alapozni, hiszen az azonos futamidejű termékek között is lényeges eltérések lehetnek. Nézzük meg a leglényegesebb pontokat:

Elérhető hozam, vagyis az EBKM nagysága

Ingatlanra fordítható pénz (szerződéses összeg)

Lakáskölcsön kondíciói (hitelkamat és THM)

Akciók, kedvezmények (számlanyitási díj nagysága)

Az már a lista alapján is látszódhat, hogy a lakástakarékoknál tuti recept nincs, mivel az egyes termékek nem egyformán jók mindenben.

Van ahol nagyobb a hozam, vagy éppen többet fordíthatunk a lakáscélra, így az élethelyzet is nagymértékben meghatározza, hogy melyik lesz a legjobb választás.

Ha a legmagasabb hozamot szeretnénk

Az általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb futamidőt választunk, a lakástakarék hozama (EBKM-je) annál kisebb lesz. Természetesen a 30 százalékos állami támogatás minden esetben jár, viszont az nem egyenlő az elérhető hozammal, hiszen utóbbi egy évesített érték. Az évesített hozam a 4 éves futamidejű konstrukciónál a legmagasabb, itt akár 10,76 százalékos is lehet, míg egy 10 évesnél már mindösszesen 5,11%.

Ugyanakkor ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy még azonos futamidőn belül is lehetnek eltérések. Ezt az eltérő lejárat, amit hónapban határoznak meg, és a számlanyitási díj összege befolyásolja. Viszont a lakástakarék által fizetett betéti kamatban már nincsenek lényeges eltérések (egységesen 0,1%). Pontosan az ilyen eltérések számbavételére alkalmas a Bankmonitor által használatos futamidő egyenértékes összehasonlítás is, hiszen ez közös nevezőre hozza az egyes konstrukciókat.

Ha a lehető legtöbb pénzt mozgósítanánk

Könnyen elképzelhető, hogy már a takarékoskodás kezdetekor pontosan tudjuk, hogy a lakáscélunkhoz nemcsak a lakástakarék megtakarítási részére, hanem a lakáskölcsönre is szükség lesz. Márpedig ilyenkor

a szerződéses összeget kell szem előtt tartani, mert ez mutatja meg, hogy összesen mennyi pénzt költhetünk az ingatlancélra.

Futamidőtől függően (4-10 év) havi 20 ezer forintos befizetéssel 1,12 – 3,13 millió forint megtakarításra, valamint ezen felül 1,4 – 4,36 millió forint lakáskölcsönre számíthatunk. Ugyanakkor érdemes résen lenni, hiszen az egyes futamidőkön belül az egyes szolgáltatók eltérő szerződéses összegeket határoznak meg. A Fundamenta Lakástakarék rendszerint a legmagasabb megtakarítási összeget fizeti ki, aminek az okát a pár hónappal hosszabb lejárat okozza. Ugyanakkor az elérhető lakáskölcsön a versenytársakhoz képest akár több százezer forinttal magasabb lehet.

Számoljon utána, hogy lakástakarékkal mennyi jöhet össze a lakáscéljára!

Ha már lakáskölcsön, akkor a legkedvezőbb legyen

Amennyiben biztosak vagyunk abban, hogy a lakástakarék hitelére is is szükséged lesz, akkor annak a feltételeire is érdemes figyelni. Általánosságban elmondható, hogy

a THM az a közös pont, ami alapján eldönthető, hogy melyik az az ajánlat, ami a legkisebb törlesztővel jár. Ez alapján arra az ajánlatra célszerű figyelni, aminél a legkisebb a THM.

Azt mindenképp érdemes megemlíteni, hogy a hitelt nemcsak a megtakarítási idő végén lehet felvenni, hanem egy áthidaló kölcsönnel időközben is. Ez akkor jelenthet jó lehetőséget, ha a lejárat előtt sürgősen szükség lenne a pénzre, de nem akarjuk elbukni az állami támogatást.

Akciókról és kedvezményekről

A számlanyitási díj részleges vagy teljes elengedését több lakástakarék lehetővé teszi, aminek köszönhetően az EBKM is feltornászható. Ugyanakkor résen kell lenni, hiszen ehhez rendszerint valamilyen plusz termék igénybevételét kell bevállalni (például bankszámla, biztosítás). Ebből fakadóan többletköltségek is felmerülhetnek, amit viszont az EBKM nem mutat, így az is elképzelhető, hogy ráfizetést jelent az akció.