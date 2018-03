A jövendőmondás még ma is az egyik legnagyobb üzlet

A jövendőmondás úgy néz ki, hogy sosem tűnik el, mindig lesznek olyanok, akik hitükkel fenntartják ezt az ősi szakmát, néhány országban pedig egyenesen divatos kártyákból megtudni, hogy mit tartogat a jövő. Dél-Koreában fiatalok és idősebbek egyaránt, előszeretettel kérnek tanácsot a jósoktól és jósnőktől, az üzletág pedig virágzik az országban, amely a hatalmas technológia és gazdasági fejlődés mellett megőrzött a múltból is egy darabot.

A végzetüket továbbra is elképesztően sokan akarják megtudni és még az olyan fejlett országokban is, mint Dél-Korea, a jóslás nem ment ki a divatból, sőt teljesen elfogadottnak és hétköznapi dolognak számít. A Broken Heart Tarot Club nevű helyen, már kora délután csak úgy nyüzsög az egyetemisták, akik előszeretettel jósoltatnak maguknak kártyából, vagy a tenyérből.

A jósda Hongdae-ben található, Szöul egyetemi városrészében, de a közhiedelemmel ellentétben, a fiatalok körében is igazán divatos a hely, nemcsak az idősebbeket vonzza. Sokan az élet problémáira szeretnének megoldást találni, vagy megerősítést nyerni egy-egy döntéshez, de a legtöbben szerelmi életüket rendezgetik.

Meglepően sok, jólöltözött egyetemista lány is megfordul itt, akik kávéjukat szürcsölve böknek rá egy-egy kártyára, majd teszik fel az újabb és újabb kérdéseket, amelyeknek darabja nagyjából 2,75 dollárba kerül. Gyakran párosával ülnek le az asztalhoz, hiszen ez egy társasági programnak számít.

A jós minden kérdésre igyekszik válaszolni, de csak annyit, amennyit a kártyákból ki tud olvasni. Az egyik kérdezőnek, aki hínévre vágyik, elmondja, hogy mivel a legerősebb lapokra mutatott rá,

ezért a jövője fényes lesz. Egy másiknak pedig, aki arról faggatta, hogy a külföldre költözése zökkenőmentes lesz-e, azt válaszolja, hogy minden kezdet nehéz, de idővel jobb lesz, különösen ha segítséget kér valakitől.

A Broken Heart, vagyis az összetört szív, egyike a több tucat jövendőmondó boltnak, amelyeket legtöbbször olcsó ruhaboltok és kozmetikai üzletek között találhatók. Az üzlet pedig pörög. Az ügyfelek leginkább a kéz- és arcjóslást, illetve a kártyás jövendőmondást kedvelik,

de a saju művészetét is sokan elsajátították az ott dolgozók közül.

A saju a kozmikus energiákat elemzi, a vizsgált személy születésétől fogva, méghozzá a kínai asztrológia segítségével. A Broken Hearts egyik jósa elmesélte, hogy ő két évtizedekig tanulta a saju művészetét és csak mostanában tért át a tarot kártyára, hiszen haladni kell a korral és a fiatalok leginkább ezt szeretik.

A Korea Economic Daily szerint a jóslás már annyira sikeres, hogy hamarosan 3,7 milliárd dolláros üzletággá növi ki magát.

Becslések szerint nagyjából 300 000 jövendőmondó működik az ázsiai országban, de ahogy korábban megírtuk a sámánok terén is jól teljesítenek, 150 ezer van belőlük Dél-Koreában. A többségében keresztények és buddhisták lakta országban van, aki puszta kíváncsiságból kutatja a jövőt, mások viszont az alapján élik mindennapjaikat, amit a kártya mutat nekik.

Az egyik online házasságközvetítő iroda 2017-es felméréséből az is kiderült, hogy az emberek szerelmi életére is nagy hatással vannak a jósok. A házasság előtt álló nők 82 százaléka és az egyetemisták 57 százaléka saju mestereket látogat meg, mielőtt meghozza a nagy döntést párjával kapcsolatban.

Annak ellenére is töretlen a jövendőmondás népszerűsége, hogy az 1970-es években a szöuli kormány komoly kampányt indított és megpróbálta meggyőzni a lakosságot, hogy mindenki saját lelkének ura és sorsának irányítója. Egy időben még be is tiltották a politikai jóslatokat, de ez sem használt.

A szakma is kezd egyre inkább alkalmazkodni a modern világhoz, megjelentek például az első mobilra tervezett applikációk is. A Handasoft fejlesztő eddig 13 jövendőmondó alkalmazást hozott ki, köztük a legsikeresebbet, a Jeomsin-t, amit már 3 millióan töltöttek le. Az applikáció minden reggel elküldi a felhasználónak a személyre szabott napi jóslatát. Egy másik alkalmazás a tenyér, vagy az arc lefényképezése után azonnal képes kiolvasni a jeleket.

A Trend Monitor is elkészítette saját felmérését, amelyből azt szerette volna megtudni a piackutató vállalat, hogy milyen rendszerességgel fordulnak jóshoz a dél-koreaiak. A megkérdezettek kétharmada mondta azt, hogy évente legalább egyszer ellátogat jóshoz. A legtöbben december és február között teszik meg az éves vizitet. A könyvesboltok polcai is ezeket az adatokat erősítik meg, hiszen tele vannak a témában íródott könyvekkel, de még a televízióban is fut sorozat erről a misztikus világról.

Andrew Eungi Kim, a Koreai Egyetem professzora az alkalmi templomba járással hasonlítja össze a jelenséget. Nyugaton nem tudták úgy megvetni a lábukat a jövendőmondók, mint Dél-Koreában, ahol a családban, gyakran a szülők példája nyomán, később a gyermekek is viszik tovább ezt a hagyományt.

A Hankuk University nemzetközi tanulmányok szakán a diákok gyakran kérnek segítséget fontos döntéseiknél. Az sem ritka, hogy a munkahelyválasztás előtt listával mennek el a jóshoz, hogy kiderüljön, melyik hely a legalkalmasabb számukra. Az üzletemberek sem bízzák a véletlenre. Ők azért kereshetik fel a jósdákat, hogy megtudják, mikor érdemes például elindítani újabb vállalkozásukat.

A szülők a jósok egy teljesen új csoportját is felkeresik, ezek pedig a névkészítők. Ők azok, akik a születendő gyermek számára kiválasztják a legszerencsésebb nevet. Gyakori az is, hogy a párok már a házasság előtt meglátogatják a névkészítőket, hogy egy számukra szerencsés nevet kapjanak, amely sokkal jobban passzol kettejükhöz. Az elmúlt évtizedben 1,5 millió koreai változtatta meg így a nevét.

Vannak, akik még ennél is messzebbre mennek. Néhányan plasztikai sebészt keresnek fel, hogy változtatásokat végeztessenek el az arcukon vagy a tenyerükön, azért, hogy kedvezőbbek legyenek számukra a jóslatok.