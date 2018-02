Kihirdették az MVM EDISON Light Up! 2017 innovációs pályázat továbbjutóit

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! 2017 energetikai startup verseny nyerteseinek névsorát. A beérkezett pályázatok legjobbjai a Budapest Music Centerben tartott rendezvényen mutatkoztak be. A második fordulóba továbbjutó tizenkét döntős innovációt az MVM Csoport inkubációs tagvállalata, a Smart Future Lab Zrt., valamint a programban partnerként résztvevő IBM mentorálja az elkövetkező két hónapban.

Az MVM EDISON Light Up! pályázatot 2016-ban hirdette meg először az MVM Csoport. A program sikerének köszönhetően a társaságcsoport frissített témakörökkel újra kiírta a pályázatot. A beérkezett pályamunkákkal szemben továbbra is elvárás volt, hogy újító energetikai megoldásokat mutassanak be, valamint eleget kellett tenniük a feltételnek, hogy a clean energy, energy efficiency, IoT, Big Data és mesterséges intelligencia témakörökhöz kapcsolódjanak.

Az MVM Edison 2017-es eredményhirdetésén, a február 22-én színpadra lépő díjazottak elképzelései közt találkozhattunk napenergiával működtetett termoakusztikus hűtőgéppel, olyan kezes-lábas játszóházzal, ahol a 100 százalék ÖKO termékeket a humánenergia működteti, jövőbemutató design termékkel és okosotthon rendszerrel is, mellyel képesek leszünk az otthoni eszközeinket bárhonnan irányítani.

A továbbjutó pályázatokat egy-egy millió forinttal honorálta a zsűri, valamint belépést nyertek a második forduló inkubációs mentorprogramjába, amelynek végén a tizenkét pályázatból négy végső nyertes maximum 50 millió forint összegű magvető befektetésre és akcelerációs szolgáltatásainak igénybevételére kaphat lehetőséget, hogy a jövő meghatározó vállalkozásává váljon. Az MVM EDISON program végső eredményhirdetése, ahol megtudjuk, hogy a most továbbjutott tizenkét pályázat közül mely négy kerül ki nyertesként, május közepére várható.

A nyertesek névsora:

Biró Szabolcs: Kezes-lábas játszóház



Kovács Gábor, Sohajda István: Parabolikus napkollektor



Fabricius Csaba, Fabricius-Nagy Emese, Horváth Bence Ede: IORA moduláris rendszer

Kristóf Dániel, Barabás Bence, Barabás Máté, Bödecs Bálint, Németh Balázs, Németh Barnabás: AeonEL Flare

Körmöczi Levente, Tóth Tamás: Radarsenal

BES Európa Kft.: Wastewater treatment

Kovács Attila, Kovács Tibor: E-zászló

IoTrend Kft.: IoTrend

különlegesotthon.hu Kft.: Napelemek drón kontrollja

Gulyás Attila, Trefán Szilárd: Napenergiával működtetett termoakusztikus hűtőgép

Fröhlich Balázs, Kálovics András: SKART-Electronic motorcycles

Self Smart Home Kft.: IDOMIO