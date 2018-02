A Comcast is beszáll a Sky-ért folytatott versenybe

A Comcast váratlanul belépett a Sky-ért folytatott versenyben, így a Rupert Murdpch által vezetett 21 Century Fox és a Walt Disney is ellenfelet kap. A Comcast ajánlata 31 milliárd dollár körüli és lehetséges, hogy licitháborút indít majd el az Egyesült Királyság legnagyobb fizetős televíziós társaságáért.

A Disney alig néhány hónapja vásárolta fel a 21 Century Fox-ot, de máris új üzlet felé néz, hiszen akkor nem sikerült megszerezniük az Egyesült Királyság egyik legfontosabb televíziós társaságát, a Sky-t. A decemberi üzletben a Disney megkapta a Fox csatornáit, mint a National Geographic-ot és az FX-et.

Az akkori felvásárlásban viszont a Sky csak egy bizonyos részéhez jutott hozzá a Disney és most a maradék 61 százalékot is szeretnék megvásárolni. A Comcast viszont komoly ellenfél lehet. Az NBC Universalt is birtokló vállalat 12,50 fontot fizetne részvényenként, ami jócskán meghaladja a Fox 10,75 fontos ajánlatát. A Comcast ajánlata így nagyjából 31 milliárd dolláros.

A Comcast időzítése azt is jelzi, hogy a vállalat bízik abban, hogy a maguk oldalára fordíthatják a brit hatóságokat és a befektetőket is. A Foxnak eddig meg kellett küzdenie a brit döntéshozókkal, akik úgy gondolják, hogy ha a Fox megszerzi a Sky csatornáit, akkor túl nagy politikai befolyásra tehet szert az országban.

Hasonló akadályokba ütközött a Disney tavaly decemberben, amikor a 21 Century Fox felvásárlását követően nem tudták megszerezni a Fox News és a Fox Spors csatornákat, mert már a Disney birtokában van a hasonló profilú EPSN. Az amerikai szakhatóságok pedig nem engedélyeznék, hogy egyetlen vállalat birtokolja az ország médiapiacának meghatározó részét.

Ugyanez a forgatókönyv működött az AT&T és a Time Warner 87 milliárdos összeolvadásánál is, amit végül Washington meghiúsított. A Financial Times akkor szokatlannak nevezte a kormány közbelépését, hiszen úgynevezett vertikális felvásárlásról volt szó, ami annyit jelent, hogy a vállalatok nem voltak közvetlen vetélytársai egymásnak.