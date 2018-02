A háztartások többsége immár elektronikusan is kap számlát legalább egy szolgáltatótól, a lakosság kétharmada ugyanakkor még mindig használja a postai csekket számláinak kifizetésére - derül ki a Díjnet ezer fős mintán elvégzett online kutatásából. Mobiltelefonnal egyelőre mindössze a lakosság 6 százaléka egyenlíti ki közüzemi díjait.

A digitalizáció egyre nagyobb teret hódít a lakosságnak kiküldött szolgáltatói számlák terén is: a háztartások csaknem fele (49 százalék) már vegyesen, elektronikus és papír alapú formában is kapja a számlákat, további 12 százalék pedig kizárólag e-számlán értesül a szolgáltatóknak fizetendő aktuális díjairól.

A havi rendszeres számlák kifizetésének ugyanakkor továbbra is messze leggyakoribb eszköze a postai csekk, a lakosság 67 százaléka még rendszeresen használja ezt a fizetési módot, 2017-ben is még mindig több mint 200 millió csekket fizettek be a postákon. Eseti banki átutalást 49 százaléknyian, csoportos beszedési megbízást 43 százaléknyian, míg bankkártyás fizetést 28 százaléknyian alkalmaznak. A mobiltelefonos applikációval történő számlakiegyenlítést (6 százalék) ma még azoknál is kevesebben használják, akik a szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen fizetik be a havidíjat.

Garamszegi Tamás, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy bár a fenti adatok alapján a lakosság számlafizetési attitűdje konzervatívnak tekinthető, korábbi adatokkal összemérve észrevehető változás. Hozzátette, hogy öt évvel ezelőtt egy hasonló összetételű mintában még 80 százalékos volt a sárga csekk használati aránya, ugyanakkor a banki átutalással, valamint csoportos beszedési megbízással is mindössze a lakosság negyede élt, bankkártyás fizetést pedig mindössze 15 százaléknyian választottak.

Az elektronikus számlakezelést elutasítók között 62 százalék azok aránya, akik megszokásból tartanak ki a hagyományos módszer mellett.

27 százaléknyian egyenesen ragaszkodnak ahhoz, hogy számlájuk papíralapon is megérkezzen hozzájuk. De jelentős tényező az információhiány is: a válaszadók mindössze 30 százalékának van arról információja, hogy léteznek olyan szolgáltatók, amelyek segítségével a fogyasztó egy felületen egyszerre több szolgáltató számláját is kezelheti és fizetheti.

Garamszegi Tamás bíztató fejleménynek nevezte, hogy míg 5-10 éve komoly visszatartó tényező volt az elektronikus fizetés biztonságába vetett bizalom alacsony szintje, ma már ez a félelem gyakorlatilag eltűnt a lakosság körében.