Észak-Korea most sem okozott meglepetést azzal, hogy a megtermelt villamos energia egy részét nem az amúgy szűkösen ellátott háztartások részére biztosítja, hanem más, stratégiai jellegű célok érdekében használja fel. Most épp Kínának árulja azt. Az ok: Kim Dzsongun diktatúrájának nagy szüksége van keményvalutára, az északi szomszéd pedig dollárral fizet.