Újra van csirkehús a KFC-ben, csak elég kevés

A KFC az elmúlt évek legnagyobb gyorséttermi hibáját mutatta be a múlt héten, miután több száz étterem nem nyitott ki húshiány miatt. A problémát nem a KFC okozta, hanem a DHL szállítócég, amely nem tudott ekkora mennyiségű húst kezelni. Több helyen még most is csak limitált számú menüt adnak ki.