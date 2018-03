Hogyan választanak irodát a vállalatok?

A jó munkaerő megszerzésének és megtartásának számos feltétele van, a jó fizetés és juttatások mellett a munkavállalók ma már azt is nézik, milyen körülmények között kell majd azt a bizonyos napi 8-9 órát eltölteniük. A legnagyobb cégek már évek óta tudják, hogy a hatékony munkavégzéshez inspiráló, jól megszervezett környezetre van szükség, így nem mindegy milyen irodába próbálják elcsábítani a leendő kollégákat: a munkakörnyezet kialakításánál a funkcionalitás, a flexibilitás, a kényelem és a jó közérzet biztosítása a cél.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a budapesti irodapiacot 2017-ben elsősorban a fokozott kereslet és az általános munkaerőhiány alakította, s vélhetően ez idén is kitart. Számos nemzetközi nagyvállalat, szolgáltatóközpont települt az elmúlt években Budapestre, de az IT szektorban tevékenykedő vállalatok és a startupok is egyre inkább a modern, új szemlélet alapján kialakított megoldásokat keresik. Ők formálják a kínálatot, az irodapiac az általuk elvárt technikai igényekre ad választ.

Nem csoda: a munkaerőért folyó óriási küzdelemben a cégek sokszor úgy versengenek a kollégákért, hogy a rendezett, modern, impulzív munkakörnyezetet a juttatási csomag részeként adják el, lendítve ezzel a keresleti folyamatokon.

De milyen is a jó iroda a cégek szerint?

Az ingatlantanácsadók egyöntetű véleménye szerint a leges legfontosabb tényező még mindig az elhelyezkedés. A multinacionális vállalatok szeretik valamelyik közlekedési csomópontban, ezen belül is inkább metróállomás közelébe helyezni irodájukat. Hasonlóan fontos kérdés a megfelelő mennyiségű parkoló, vagy vendégek számára biztosított-e a parkolási lehetőség. A belvárosi irodák esetében például ez az egyik legnagyobb kihívás. Egyre több cég veszi figyelembe azt, hogy kerékpárral jól megközelíthető legyen egy irodaépület, illetve azt, hogy a parkoló mellett legyen kerékpártároló.

Talán éppen a megfelelő lokalizáció miatt a hazai irodapiac legmeghatározóbb része a Váci út és környéke, így ezen a területen zajlik a legtöbb fejlesztés. Ezen a 3-4 kilométeres folyosón egymás után sorakoznak az irodaházak, a kedvező tömegközlekedés vonzza a bérlőket, a hasonló profilú cégek tömörülése miatt a szolgáltatások is magasabb minőségűek.

A modern irodaházak jobbára a rugalmas munkaidőben szocializálódott munkavállalók igényeit veszik figyelembe, ezért lényegesek a megfelelő távolságon belül elérhető szolgáltatások, például a posta, a edzőterem, vagy akár egy gyermekmegőrző. A nagyobb cégek „házon belül" is kialakítanak egészségmegőrző szolgáltatásokat, egyebek mellett ezért is fontos szempont az iroda kialakításánál a bővíthető tér, és a jó elosztás.

Az utóbbi iőben egyre fontosabb szempont a környezettudatosság, sok cég keresi a zöld irodaházakat, a minősítéseket. Elsősorban a multunacionális vállalatok keresik kifejezetten a minősítéssel rendelkező környezettudatos, fenntartható irodaházakat. Ez az igény jó irányba mozdítja budapesti piacot, mert kifejezetten minőségi, nyugat-európai szintű házak épülnek.

De milyen minősítőrendszert néznek a cégek? A LEED, egy amerikai zöldépület-minősítő rendszer, melyben azonos kategóriákban lehet pontokat szerezni, a fenntartható terület, a vízhasználat, az energiafelhasználás és légkör, az anyagfelhasználás és ezek forrásai, a belső környezet minősége, valamint az innováció alapján. Az elért pontokat összesítik, és ez alapján ér el a projekt „Certified", „Silver", „Gold" vagy „Platinum" minősítést. Minél jobb egy épület összpontszáma, annál jobb kategóriába esik. A legutóbbi adatok alapján a valamilyen nemzetközi környezettudatos minősítéssel rendelkező irodaházak összes alapterülete 830 ezer négyzetméter, ami a teljes állomány 25 százaléka. Az új építésű vagy építés alatt álló irodaházak döntő többsége (91 százaléka) zöld minősítésű. A magyar piac ugyanakkor rendkívül árérzékeny, elsősorban a kisebb cégek, a kis- és közepes méretű vállalkozások számára különösen lényeges, hogy a bérleti díjon felül milyen egyéb költségeket kell megfizetniük (közös költség, mosdók, biztonsági szolgálat stb). A szakértők javasolják, hogy a kkv-k keressenek olyan 5-10 éves, jó technikai állapotban lévő irodákat, amelyeket kis felújítás után tökéletesen tudnak használni, így akár 10 euró alatti négyzetméterár alá is szoríthatják a havi irodabérleti díjaikat.



A határ a csillagos ég

A dinamikusan növekvő kereslet megnyomta a hazai irodapiaci árakat: éves szinten 3-15 százalék körüli drágulásról, valamint a kedvezmények visszaeséséről számoltak be a szakemberek.

A legdrágábbak az V. kerületi, különleges kialakítású irodaházak, itt egy pár száz négyzetméteres iroda esetében akár 20 euró felett is lehet a havi négyzetméterár. Ha nem feltétlenül a belvárosban gondolkodik egy bérlő, hasonló méretű, jó minőségű, új vagy újszerű, zöld minősítésű, energiatakarékos, alacsony üzemeltetési költségű irodák jóval olcsóbban, akár havi 13-14 eurós négyzetméteráron is találhatók a XIII. kerületben a már fent említett Váci úton, a IX. kerület körúton belüli részein és a XI. kerületben is.