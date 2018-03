Történelmi szinten a magyar beruházások, rekord alacsony a munkanélküliség

A héten papíron beköszöntött a tavasz, igaz, a hőmérséklet még a zord telet idézi. Azonban a március nemcsak egy új évszak érkezését jelenti, hanem egy új magyar fizetőeszközét is. A hó elejétől lehet találkozni a forgalomban az új, modern 1000 forintossal. A héten több jó hír érkezett a magyar gazdaságról, míg külföldön inkább bizonyos dolgok hiánya keltett nagy felzúdulást. Heti gazdasági összefoglaló.

Itt az új ezres

Tovább folytatja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankjegyek megújítását. A legújabb címlet az 1000 forintos, amellyel március 1-től lehet találkozni. Az új ezres képi megjelenése is változott, de ami még ennél is fontosabb, hogy biztonsági elemeket tekintve is korszerűbb lett.

A régi 1000 forintosokkal nyolc hónapig lehet még fizetni, október 31-e után azonban csak a postán és a bankokban lehet becserélni új címletekre. Az 1000 forintos cseréjével szinte az összes bankjegy megújult, már csak az 500 forintos van hátra. 2019 végére már csak új bankjegyek lesznek forgalomban.

Acél és alumínium

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a héten bejelentette, hogy vámot vet ki az importacélra és az alumíniumra. Előbbi fémen 25 százalékos, míg utóbbin 10 százalékos lesz a plusz teher. A döntés hátterében az áll, hogy Trump célja, hogy megvédje az amerikai munkahelyeket és termékeket.

Jó évet zárt az OTP

Nagyon jó évet tudhat maga mögött az OTP Bankcsoport, amely jócskán túlszárnyalta az elemzői várakozásokat. A csoport éves adózott eredménye 281,339 milliárd forint volt. Ez a csoport fennállásának a legnagyobb eredménye.

A jó eredmény annak köszönhető, hogy több olyan országban is javult a gazdasági környezet, ahol az OTP jelen van. Ilyen például Magyarország is, ahol csökkent a társasági és bankadó. Az eredményt kedvezően befolyásolták a felvásárlások is, különösen a horvát Splitska banka, a szerb Vojvodjanska és az AXA bank akvizíciója.

Már majdnem minden KFC kinyitott a briteknél

Kérdéses, hogy mikor áll teljesen helyre Nagy-Britanniában a Kentucky Fried Chicken éttermek húsellátása. Mint ismert, múlt héten az üzletek kétharmada maradt zárva, mert nem jutott elég csirkehús az éttermekbe. Ez amiatt történt, mert a KFC lecserélte korábbi logisztikai partnerét.

Mivel az új szállító cég, a DHL csak nagyon lassan tudta megoldani a csirkehús kiszállítását az éttermekbe, ezért közel két hét után sem üzemel teljes kapacitással a KFC. Az éttermek 97 százaléka ugyan kinyitott, de azok többségében korlátozott számban adnak csak ki menüket.

Pörögnek a magyar beruházások, rekord alacsony a munkanélküliség

Történelmi szinten vannak a magyar beruházások, ugyanis a KSH közlése szerint azok rekord ütemben növekedtek 2017-ben. A növekedés üteme tavaly 16,7 százalékos volt, melyet leginkább az építőipar hajtott. Ezzel vágnak egybe Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkárának szavai is, aki szerint csak tavaly 14 389 új lakás épült, ez 4395-tel, azaz 44 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Jó hír érkezett a munkaerőpiacról is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a munkanélküliség továbbra is rekord alacsony szinten van, az elmúlt három hónapban 35 ezren dolgoztak többen, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta jelenleg 3,8 százalékos.

Ülésezett az MNB monetáris tanácsa, nem született meglepetés, maradt a 0,9 százalékos alapkamat.

WC-papír okozott pánikot Tajvanon

Érdekes pánik alakult ki Tajvanon, miután a WC-papír vállalatok közös levélben értesítették a boltokat, hogy termékeik vélhetően 10-30 százalékkal drágulni fognak a nemzetközi árak miatt. A hírre az ázsiai ország lakói lerohanták a boltokat, és kifosztották a WC-papírkészleteket.

A WC-papír ára egyébként azért drágul várhatóan, mert több erdőtűz is tombolt tavaly, ráadásul a brazil fakitermelés is visszaesett, így az alapanyag egységára megnőtt. Egyes piaci elemzők szerint az 50 százalékos drágulás sem lenne irreális.

A héten drágultak az üzemanyagok

Pénteken mind a benzin, mind a gázolaj ára emelkedett, literenként 3-3 forinttal. Így a benzin 358, míg a dízel 367 forintba kerül. Ez a héten már a második emelés volt, szerdán 4 és 5 forintos emelés volt a kutakon.

Bár egy ideje emelkedő trend figyelhető meg az üzemanyagok árában, azonban még így is messze van a 2012-es csúcs, amikor egy liter benzin átlagosan 451 forintba került.

Jön a női Johnnie Walker

Pontosabban Jane Walker. A skót whiskymárka ezzel a lépéssel kívánja népszerűsíteni a termékét az Egyesült Államokban, és a nőkkel is szeretné megismertetni a terméket. A Black Label speciális kiadásából mindössze 250 ezer palack kerül piacra.

A Diageo, a Johnnie Walker anyavállalata kényesen ügyel az egyenjogúságra, az igazgatótanácsban is 50-50 százalék a nemek aránya. Ráadásul minden egyes eladott Jane Walker whisky jótékony célokat fog szolgálni.