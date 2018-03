Így lehet gumiabroncsból szobrot, nejlonszatyorból horgolt táskát készíteni

Nagy érdeklődés övezte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. immáron második alkalommal meghirdetett országos DIY (Do It Yourself! – Csináld magad!) Alkotó Energia pályázatát. Több mint kétezer DIY-alkotó 2313 művel nevezett. Pályamunkáik ötletesen mutatnak példát, miként őrizhetjük meg környezettudatosan meglévő értékeinket az alkotással. Így lehet gumiabroncsból szobor, nejlonszatyorból horgolt táska, sőt traktoralkatrészből íróasztal. A beérkezett pályamunkák közül 215-öt díjaztak 2018. március 3-án ünnepélyes keretek között, Pakson.

Második alkalommal hirdette meg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos DIY (Do It Yourself! –Csináld magad!) Alkotó Energia pályázatát, melyre két életkori csoportban, juniorban (14-18 év között) és felnőttben (19 év felett) lehetett nevezeni, a következő négy kategóriában:

bútorfelújítás, bútorfestés, bútorátalakítás; bútor- és használati tárgy-készítés, funkcióváltás;hulladék és maradék anyagok újrahasznosításával készült lakberendezési használati tárgyak; DIYdekorációk és ajándéktárgyak.

A 2017-es Alkotó Energia pályázatra 2017. október 2. és 2017. december 31. között több mintkétezer alkotótól 2313 pályamunka érkezett. A pályázatokat, amelyek közül kétszáztizenötöt díjaztak, a hazai DIY éllovasaiból álló zsűri értékelte. Az elismeréseket 2018. március 3-án, ünnepélyes keretek között adtak át Pakson.

„Nagy öröm számunkra, hogy ilyen kiemelt érdeklődés kíséri Alkotó Energia programunkat. Tavaly 1839 pályamunkát neveztek, idén pedig 20 százalékkal több embert tudtunk sikerrel arra buzdítani, hogy ragadjon ecsetet és alkosson" – mondta el Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a díjátadó alkalmával.

Az Alkotó Energia pályázat mostanra széles körű programmá fejlődött. Közel tizenhatezres követőtábora igazi közösséggé formálódott. A DIY-alkotói csapat tagjai kapcsolatban vannak egymással, folyamatosan inspirálják egymást, tanulnak egymástól" – emelte ki az Alkotó Energia program életre hívója, Iványi Krisztina, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs főszakértője.

Március 1-14. között a közönség dönthet a beküldött alkotásokról. A szervezők a tavalyi évhez

hasonlóan most is lehetőséget biztosítanak, hogy bárki voksoljon a számára tetsző pályaműre.Korcsoportonként és kategóriánként egy-egy győztest, azaz összesen 8 nyertes alkotást hirdetnek. A

közönségszavazás eredményhirdetésére március 16-án kerül sor.