Különleges Michael Jackson-ereklye kerül kalapács alá

A Michael Jackson-ereklyék nagyon népszerűek, különösen azok, amelyet a popsztár a tévében vagy egy koncerten viselt. Azonban most egy nagyon érdekes tárgy kerül kalapács alá, az énekes egykori birtokán köröző kisvasút kikiáltási ára 2000 dollár.

A Neverland Ranch a 2009-ben meghalt énekes, Michael Jackson legendás birtoka volt. A hatalmas ingatlant már három éve próbálják áron alul értékesíteni néhány, a popsztárhoz köthető relikviával.

Érdekesség, hogy 2009-es halála előtt már maga Michael Jackson elkezdett árulni néhány berendezési tárgyat:több tucat bronzszobrot, több száz játékot és bútorokat is.

Most azonban a Bloomberg arról számolt be, hogy az 1100 hektáros birtok egyik ikonikus tárgyát árverezik el. Eladóvá válik ugyanis egy Németországban gyártott,

elektromos kisvasút, amelyet Jackson a gyerekeknek építtetett.

Most a GWS aukciós ház keres vevőt a relikviának, amely 12 méteres körpályán mozgott, 4 kocsiból állt, és mindegyikben két gyerek fért el.

A vonatot 2008 környékén megvette az énekes egyik rajongója, aki 5 éves kora óta gyűjtötte a Michael Jackson-relikviákat. Azóta a kisvasút egy raktárban állt érintetlenül.

Azonban a gyűjtőnek egészségügyi problémái lettek, így szeretné elárverezni a gyűjteményt, köztük a vonatot is.

A licit 2000 dollárról (510 ezer forintról) indul.

Az árverést március 24-én tartják, ahol szintén 2000 dollárról indul Michael Jackson Swarovski kristályos Billie Jean kesztyűje, amit az 1997-es History-turnén viselt.

Az aukciós ház szakértője nagy érdeklődésre számít, és azt mondja, hogy korszaktól függő, hogy melyik tárgy mennyire kelendő, de számít az is, hogy az adott darabot fellépésen használták-e.

A Thriller-kabátot 1,8 millió dollárért adták el.

Michael Jacksonnak több kesztyűje is volt, az egyiket 425 ezer dollárért vitték el. A kisvasúttól is a kikiáltási ár többszörösét reméli a GWS értékbecslője, és valahol 20 és 250 ezer dollár közé lövi be az értékét.