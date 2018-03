A jó szex a magasabb fizetés titka

Egyre inkább bebizonyosodni látszik a tétel, hogy mindennek az alapja a jó szex. A kiegyensúlyozott nemi életnek köszönhetően kevésbé stresszesek lehetnek a hétköznapok, amely így jobb munkamorált és fizetést is eredményezhet.

Az Egyesült Államokban egyre több tanulmány készül az emberek nemi életéről, és hogy az milyen hatással van a kommunikációra, valamint a munkahelyen mutatott teljesítményre.

Egy 75 ezer fős felmérés szerint az amerikaiak több mint fele nem beszél közvetlenül vagy egyértelműen a párjával a szexuális életéről. A képlet pedig egyszerű, a rossz kommunikáció vonzata általában a rossz szex – írja a Moneyish.

Az emberek kínosnak találják, hogy erről beszéljenek, mert nem tudják, hogy a partnerük miképp fog reagálni – mondja a felmérést készítő Lasting alapítója.

Ez elégedetlenséghez vezet, mert így a partnerek sokszor nem ismerik a másik preferenciáit, hogy az épp mit szeret/nem szeret. Bár egyelőre erre nincs közvetlen bizonyíték, de vélhetően

az elégedetlenség vezethet a csökkenő együttlétekhez.

Egy másik 20 ezer páron végzett tanulmány kimutatta, hogy

12 százalékuk egyáltalán nem szexelt tavaly,

21 százalékuk csak néhányszor,

34 százalékuk havi 1-2 alkalommal.

Ez azt jelenti, hogy a párok kétharmada nem éri el a legalább heti szintet, amely egy másik felmérés szerint már elegendő lenne ahhoz, hogy a felek elégedettek legyenek a kapcsolatukban.

De mi köze ennek a munkához?

Az Institute for the Study Labor kutatása szerint azok az emberek, akik rendszeresen élnek nemi életet, jobban teljesítenek a munkában, és elkötelezettebbek is.

Ráadásul a kutatás kimutatatta, hogy azok, akik hetente legalább négyszer bújnak ágyba,

azok jobban keresnek, mint akik ennél kevesebbszer.

A rendszeres szex összefüggésbe hozható az alacsonyabb stressz-szinttel és a magasabb produktivitással.

Tehát a megoldás a kommunikációval kezdődik, mert ha a folyamat ennél a lépésnél elhasal, akkor nem lehet számítani a többi téren sem minőségbeli javulásra.