Új lendületet kapott Kínában a Hebei tartományban lévő Xiongxian megye fejlesztése, miután a kormány és a gigantikus projektben részt vevő vállalatcsoport aláírta a szükséges stratégiai megállapodást - írja az Asia Times. A még kínai mértékkel mérve is hatalmas vállalkozás egyelőre a „Xiongan New Area" néven fut, és a hivatalos kínai állásfoglalás szerint a beruházások célja, hogy tehermentesítsék Pekinget. A kínai államelnök környezetéből érkező hírek szerint Xiongan lehet „a válasz" a túlterhelt és szennyezett levegőjű főváros problémáira. Ám - noha erről hivatalosan nincs szó -jóval később, akár az új főváros szerepére is aspirálhat mindaz, ami a térségben épül.

Alig 100 kilométerre Peking központjától, Xiongxian, Rongcheng és Anxin megyék alkotják a Xiongan New Area nevű térséget. A hatalmas - jelenleg speciális gazdasági zónaként besorolt - terület édesvizekben gazdag, kedvező környezeti adottságú vidék, ahol Kína évtizedekig tartó vállalkozásba foghat bele.

Ennek végső célja egy olyan szuperváros megépítése, amely egyszerre van harmóniában környezetével és válik fenntartható élettérré, amiről a legkorszerűbb információtechnológiai megoldások gondoskodnak, és ugyanakkor képes jelentősen enyhíteni a közeli Peking terheltségén a logisztika és a termék-előállítás feladataiban. Az állítólag Hszi Csin-ping személyes szívügyének is számító projekt még a távol-keleti országban is szokatlanul nagy volumenűnek számít.

New York háromszor

Évtizedekig is eltarthat, mire a terveknek megfelelően beépítik azt a közel 2000 négyzetkilométeres területet, amely Hebei tartományát fokozatosan Kína egyik, ha nem a legfontosabb térségévé teszi. A teljes terület nagyjából háromszor akkora lesz, mint New York, és minden bizonnyal, ez az új metropolisz lesz az ország egyik legfontosabb városa a jövőben.

Amelyet egyelőre még csak „fejlesztési területként" emleget, például a Xinhua is, a kínai állami hírügynökség, és a legtöbb orgánum. Ugyanakkor a beszámolókból biztosra vehető, amit ide a kínaiak megálmodtak, az mind a fejlesztés időtartamát, mind méreteit, mind pedig célkitűzéseit tekintve, tényleg a jövő városa.

Nem akarunk magasra törő épületeket, betondzsungelt vagy üvegfalakat emelni a területen. A vízre és a fákra akarunk támaszkodni" – mondja Chen Gang, a projektigazgatóság egyik tagja.

Való igaz, a víz egyre nagyobb kincs Kínában is, a térségben pedig az ország egyik legértékesebb és legnagyobb vízkészlete, a Baiyangdian tórendszer található. Erre pedig a jelek szerint nagyon vigyáznak Kínában, már csak abból az okból is, hogy akár Peking jövőbeni ellátásának kulcsa is lehet.

Az országban az elmúlt évtizedekben lezajló, gyors ütemű urbanizáció ugyanis jelentős veszteségeket okozott a vizes-mocsaras területek arányában. A Greenpeace tavalyi jelentése szerint 2003 és 2013 között Kínában 1,36 millió hektárnyi ilyen területet áldoztak fel a fejlesztési céloknak. Ez 81-szer nagyobb, mint a főváros területe.

Egyszerre lesz öko- és okosváros is

A hatalmas vállalkozással kapcsolatos első bejelentések tavaly érkeztek meg. Ezek akkora felbolydulást okoztak Hebei tartományban, hogy végül az államnak kellett beavatkoznia a szélsőséges ingatlanpiaci hatások megfékezésére. Az új megaváros építésének hírére ugyanis az addig különösebben nem jelentős teljesítményt felmutató helyi ingatlanpiac hirtelen megerősödött, majd fékezhetetlen vágtába kezdve, mind nagyobb árlufikat produkált. Ennek végül Pekingből kellett véget vetni.

Az új város építésével kapcsolatban az állami kommunikáció környezetbarátságot és a fenntarthatóságot hangsúlyozza, mind a lakóövezetekben, mind a kereskedelmi városrészekben. Külön figyelmet szentelnek a zöldenergiáknak, az újrahasznosításnak, valamint a szennyvíztisztító megoldásoknak. Ezeknek a szempontoknak csúcstechnológiával kívánnak megfelelni,

így az új város nemcsak öko-, hanem okosváros is lesz.

Ezért Kína három legjelentősebb technológiai vállalata, a Baidu, az Alibaba és a Tencent létrehozta a BAT-konglomerátumot a szükséges fejlesztések megvalósítására és mesterséges intelligencia megoldások adaptálására, aláírva a kormánnyal a vonatkozó megállapodásokat. A Baidu vezetője, Robin Li, az aláírást követően nem fukarkodott a projekt jelentőségét hangsúlyozó szavakkal. Szerinte Xiongan a városok jövőjének reprezentatív települése lesz, ahol nélkülözhetetlen a mesterséges intelligencia, és amely a következő ezer év egyik megalapozó fejlesztése lehet egész Kína számára.

A minden szempontból óriási vállalkozás első lépéseként egy nagyjából 100 négyzetkilométeres terület fejlesztését valósítják meg. Az is biztosnak látszik, hogy elsőként a Peking tehermentesítését célzó logisztikai és kereskedelmi beruházások indulnak meg, párhuzamosan a digitális megoldások helyszíni adaptálásával.

Ezeréves jelentőségű városnak szánják

Az előzetes becslések a projekt teljes költségét 290 milliárd dollárra teszik. Ez közel 77 ezer milliárd forint, több, mint Magyarország kétévnyi GDP-je. Összehasonlításként: Kína nagyjából ennek az összegnek a tizedét költötte és költi a világ legnagyobb folyami duzzasztójára, a Három Szurdok Gátra, Szaúd-Arábia pedig ennek közel kétszeresét szánja saját sivatagi városutópiájára.

Arra többen felhívják a figyelmet, hogy ennek a hatalmas technológiai hub-nak a megépítése hasonló jelentőségű, mint Sencsen városa, amely jelenleg az egyik legfontosabb technológiai város Kínában, és ahol annak idején először lazítottak a szigorú maoista gazdaságpolitikai elveken – csak annál is nagyobb volumenben.

Emlékezetes az is, hogy korábban Hszi Csin-ping elnök is tett ahhoz hasonló kijelentést, mint a Baidu vezetője,

a projekt „évezredes jelentőségéről" beszélve.

Kína első embere egész pontosan úgy fogalmazott,

a város megalkotása kulcsfontosságú lesz a mostani millennium számára.

Az is bizonyos, hogy ha beindulnak a tervezett fejlesztések, újra Kína egyik szegényebb térségének arculata változik meg végérvényesen. Egyelőre a jövő kérdése az is, hogy Xiongan – jelentése: „csodálatos béke" – egyszer majd leválthatja-e Pekinget új fővárosként. Akár annak ellenére is, hogy Peking mellett a múltba nyúlnak vissza az évezredes érvek.