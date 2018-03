200 új munkahely jön ezzel a beruházással

A New York-i tőzsdén ARNC néven jegyzett Arconic a mai napon új keréktárcsa gyártóüzem alapkövét helyezte el az Arconic-Köfém Kft. magyarországi telephelyén.

Az új létesítmény jelentős kapacitásbővítést eredményez az alumíniumból préselt Alcoa kerekek gyártása terén, amely a nehéz tehergépkocsiknál és buszoknál használatos legkisebb súlyú kerékként van számon tartva - áll a társaság Origohoz eljuttatott közleményében.

Cél a piaci részesedés növelése

A közel 35 milliárd forint értékű beruházással az Arconic idővel akár meg is duplázhatja európai keréktárcsa gyártási kapacitását, hogy növelje piaci részesedését Európa, Dél-Amerika, Ausztrália és Ázsia fejlődő piacain.

A keréktermék-üzletág 22 évvel ezelőtt mindössze 32 munkatárssal lépett be az európai árufuvarozási gépjárműpiacra, napjainkra azonban több, mint 500 embert foglalkoztatnak Magyarországon.

Az új létesítmény várhatóan 200 új munkahelyet teremt a régióban.

Jelentős könnyebbség

Az Alcoa keréktárcsák egy darabból préselt alumínium kerekek, amelyek 47 százalékkal könnyebbek és

ötszörször olyan erősek, mint az azonos méretű acéltárcsák.

Ezáltal növelik a hasznos teher és az üzemanyag-felhasználás mértékét.

Az ezekre a típusú keréktárcsákra átállással egy hagyományos utánfutós kamion 250 kilogrammal válik könnyebbé és a kerekek élettartama alatt 13,3 metrikus tonna szén-dioxid kibocsátást takarít meg.

Az Arconic kerekeknek köszönhetően városi buszok esetében a súlycsökkenés csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, valamint megnöveli az elektromos buszok elérési hatótávolságát. A kerekek különböző felületi változatban is elérhetők, beleértve a könnyen kezelhető, korróziónak is ellenálló változatokat is.