Bemutatjuk a legsmucigabb indiai milliárdost

Vijay Mallya indiai multimilliárdos 93 millió dollárt érő jachtját lefoglalta a máltai parti őrség, miután az üzletember hónapokig nem fizette ki a hajón dolgozók bérét. A The Gurdian forrásai szerint Mallya nagyjából egymillió fontnyi bér kifizetésével tartozik. Eközben India is a kiadatását kérte a britektől, mert Delhi szerint a Forma 1-es Force India csapat társtulajdonosa évekig pénzmosásból származó jövedelmekből szponzorálta a versenyzőket.

A javarészt kelet-európaiakból, indiaiakból és britekből álló személyzet között akad olyan is, akinek már 92 000 fonttal tartozik az üzletember. Az önmagát csak "King of the Good Times"-nak nevező mogult még tavaly tartóztatták le Londonban, miután megvádolták, hogy éveken át pénzmosásból származó bevételből szponzorálta a Force India csapatot.

Az indiai hatóságok most a kiadatását kérik, hogy Delhiben feleljen a törvény előtt, az erről döntő bírósági tárgyalás áprilisban lesz Londonban. Danny McGowan, a Nautilus tengerészeti szakszervezet stratégiai szervezője szerint a legénységnek nem volt más választása, mint kérni a hatóságok segítségét.

Vijay Mallya hajóján többek között egy 15 üléses moziterem és Sir Elton John zongorája is helyet kapott, arra viszont már nem maradt elég pénz, hogy a személyzet is megkapja a bérét. Mallya jelenleg a 11,5 millió fontot érő Hertfordshire-i lakásában tartózkodik, és nem kívánt reagálni a The Guardian megkeresésére.

Az indiai üzletember egykoron "Branson of Bangalore"-nak is becézték figyelemreméltó sport és a szórakoztatás köré épülő birodalma miatt. Övé volt többek között a Kingfisher sör és a Kingfisher légitársaság is. A hajót még 2006-ban vette és 5 millió fontot költött a felújítására. A fedélzeten található Sir Elton John Yamaha Disklavier zongorája 226 000 euróért került hozzá egy jótékonysági árverésen.