Hazahozták a magyar aranytartalékot, előre dolgozott a NAV

A héten kiderült, hogy milyen őrült összeesküvés-elméletet gyártottak az internetezők az egyik népszerű matracáruházzal kapcsolatban, valamint az is, hogy a nyitott légterű irodák miért nem megfelelőek a munkához. Magyarország hazahozta az aranytartalékait, Varga Mihály pedig bejelentette, hogy az adóhivatal két héttel a határidő előtt elkészült az szja-bevallási tervezetek kitöltésével.



Hihetetlen összeesküvés-elmélet egy matracáruházról

Az emberek nem cserélnek gyakran matracot. A jobb minőségű darabok akár 10-15 évig is kitartanak, de átlagosan 7-10 évente kell őket cserélni. Ezért is furcsállják sokan, hogy a Mattress Firm boltjai gombamód szaporodnak Amerikában.

Eddig összesen 3500 üzletük nyitott meg és sokszor egymáshoz nagyon közel. Emiatt a népszerű netes fórumon - a Redditen - elkezdtek terjedni a pletykák. A legnépszerűbb elmélet szerint pénzmosáshoz használják a boltokat.

Ezért késnek el egyesek folyamatosan

A krónikus késők azon tulajdonsága, hogy sehová nem képesek időben odaérni, nagyon zavaró lehet a a környezetük számára, és gyakran tartják őket lustának, nemtörődömnek és szétszórtnak.

Ez a tulajdonság nem feltétlenül a személy hibája, lehet pusztán a karaktere miatt is pontatlan. Meglepő az is, hogy számukra lassabban telik az idő. Egy tanulmány szerint az egy percet 77 másodpercnek érzékelik, tehát gondjuk van az időérzékeléssel is.

Hazahozták Magyarország aranytartalékát

Visszakerült hazánkba az ország aranytartaléka Londonból. A hozzávetőleg 100 ezer uncia (mintegy három tonna) súlyú nemesfém jelenlegi árfolyamon számolva 130 millió dollárt ér.

Ez a jelenség nem egyedi, hiszen a 2008-as világválság óta egyre több ország dönt úgy, hogy megfelelőbb helyen van otthon az arany, többek között a holland, a német, valamint az osztrák jegybank vezetése is úgy határozott, hogy az aranytartalékot részben hazaszállítja.

Több ezren kapnak pénzt az OTP-től

Az OTP Bank a korábbi kamatszámítási gyakorlata miatt, több mint 19 millió forintot térit vissza 11 ezer ügyfelének. A GVH azt vizsgálta, hogy a pénzintézet - 2012. január 1-jétől 2013. december 18-ig - megfelelő tájékoztatásokat tett-e közzé a hitelkártyája használatához kapcsolódó kamatmentes visszafizetés lehetőségeiről.

Egy kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. A döntés pedig egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára.

Divat a jeges fürdő a Szilícium-völgyben

A Szilícium-völgyben nem jut sok idő a pihenésre, gyakori a 10 órás munkanap, de vannak olyanok is akik 18 órát töltenek munkával. Emiatt egyre elterjedtebbé vált a jeges fürdőzés, amely az állítások szerint segít a kitartóbb munkavégzésben.

Az ötletet tavaly mutatták be egy előadás keretében és azonnal népszerű lett. Mára már terápiás lehetőségként ismerik el a jeges fürdőt, és rendkívül sokan veszik igénybe.

Belehúztak a lakáshitelesek

Januárban is folytatódott a növekedés a lakáshitelek piacán, a bankok 56 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződéseket. Ez összesen 35 százalékkal haladja meg a 2017 januárjában elért szintet.

Kiderült az is, hogy az idei év első hónapjában, tíz felvett lakáshitelből hét már fix kamatozású volt. A lakáshitel-felvétel előtt érdemes a bankok kínálatát alaposan átnézni, mert az ügyfelekért folyó verseny miatt gyakran változnak az ajánlatok.

Négyszáz illegális halászhajót süllyesztett el a „fish lady”

Susi Pudjiastuti, az indonéz halászati miniszter jelenleg a legnépszerűbb kormánytagnak számít hazájában. Az országnak naponta kell megküzdenie az illegális halászattal, amely komoly gazdasági károkat okoz.

Pudjiastuti eltökélt szándéka, hogy felszámolja az illegális halászatot. A miniszterasszony utasítására általában felrobbantják és elsüllyesztik azokat a hajókat, amelyek legénységét illegális halászaton kapják, legyen az indonéz, vagy külföldi.

Már a határidő előtt elkészültek az adóbevallási tervezetek

A törvényben előírt határidő előtt majdnem két héttel, az adóhivatal elkészült az szja-bevallási tervezetek kitöltésével, jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A szolgáltatást idén mintegy ötmillió magánszemélyt mentesít a bonyolult adminisztrációs feladat terhétől.

A NAV is nagy bejelentést tett. Idén 6900 forint kedvezményt kapnak a rokkantsági járadékok vagy

fogyatékossági támogatásban részesülők, valamint azok, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít.

Kiderült, miért nem jó a nyitott légterű iroda

A vállalatoknál továbbra is népszerűek a nyitott légterű irodák. Az Egyesült Államokban a cégek 70 százaléka ilyen irodában foglalkoztatja alkalmazottait, pedig ez közel sem jó ötlet.

A nyitott terű irodákban kétszer nagyobb a valószínűsége a megbetegedésnek, a hangos beszéd pedig zavarja a munkát. Az sem igaz, hogy termelékenyebb lesz egy csapat, ha együtt dolgozik, hiszen legfőképpen nem a munkáról szólnak a beszélgetések.

A nőknek kedveskedett a McDonald's, nagy változás jön a vállalat életébe

A McDonald's az étterem történetének legmerészebb vállalkozására szánta el magát. Nyártól az összes amerikai éttermükben megjelenik a nem fagyasztott, hanem friss húsból készült hamburger.

A vállalat a nőnap alkalmából is kedveskedett a hölgyeknek, hiszen feje tetejére állították a McDonald's híres logóját. Az étterem szintén büszkén hirdeti, hogy az Államokban 10 üzletvezetőből 6 nő.

Csökkent a gázolaj ára és szépen húzott a magyar gazdaság 2017-ben

A magyar gazdaság teljesítménye 13 éve nem látott szintre emelkedett 2017 utolsó negyedévében. A GDP a tavalyi évben 4,2 százalékot nőtt. Örülhetnek a dízelesek, hiszen pénteken 2 forinttal - 363 forintra - csökkentette a gázolaj literenkénti árát a Mol, míg a benzin ára nem változott. Februárban a magyar infláció az elemzői várakozásokat alulmúlva 2 százalék alatt maradt.

Februárban a fogyasztói árak 1,9 százalékkal magasabbak voltak a KSH adatai szerint, mint egy évvel korábban. A boltok rekordra számítanak húsvétkor. Az idei sztár ismét a főtt sonka lehet, több mint 7 milliárd forint értékben, 4000 tonnányit vásárol belőle a lakosság az ünnepi időszakban. Jól kezdte az évet a magyar ipari termelés, hiszen átlagon felül teljesített a szektor és 2018-ban a 7,5 százalékos bővülés sem elképzelhetetlen. Jó hír továbbá, hogy az építőipar bizalmi szintje elérte a válság előtti szintet, a szektor szereplői pedig optimisták az idei évvel kapcsolatban.