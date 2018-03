134 tonna műanyagot üt ki a Lidl

Még idén kivezeti a kisebb, nejlonból készült bevásárlótáskáját a Lidl a brit üzleteiből – jelentette be az áruházlánc. A német vállalat célja, hogy csökkenjen a működéséből adódó környezeti terhelés, ezt szolgálja a mostani döntés.

Az év végétől csak nagyobb méretű, többször használatos bevásárlótáskákat találhatnak csak az angol áruházakban a vásárlók, miután a Lidlnél úgy döntöttek, idén év végig kivezetik boltjaikból a kisebb, eldobható műanyag szatyrokat – számol be arról az Independent.

Egyre közelebb a fenntarthatósághoz

A vállalatnál azt közölték, a lépés egy azok sorában, amelyek eredményeként a Lidl 2025-re elérheti, hogy a saját márkás termékeik csomagolása, valamint a vásárlók számára biztosított táskák együttesen, felerészben újrahasznosított anyagokból készüljenek. A cégnél azt is elmondták, 2022-re a jelenlegi szinthez képest, 20 százalékkal szeretnék megvágni a műanyagok használatát a csomagolásnál.

A mostani bejelentés értelmében, a Lidl idéntől, éves szinten 134 tonna műanyagtól szabadul meg azáltal, hogy kivezeti a brit üzleteiből a kisméretű műanyag zacskókat. Ez a mennyiség 67 millió darab kisméretű zacskót jelent. Ez év végétől csak a nagyobb, többször használatos táskákkal találkozhatnak majd a vásárlók a boltokban.

Az egész iparágnak lépnie kell

Christian Härtnagel, a Lidl egyesült királyságbeli működéséért felelős ügyvezetője a bejelentés kapcsán elmondta, úgy gondolják,

az egész kiskereskedelmi szektornak lépéseket kell tennie a műanyag használatának visszaszorításáért, valamint az újrahasznosítás arányának növeléséért.

Az elmúlt hónapokban több kiskereskedelmi lánc tett hasonló bejelentést ahhoz, amit most a Lidl, illetve hozta nyilvánosságra saját fenntarthatósági és környezetvédelmi céljait. Emlékezetes az is, hogy a londoni kormány – szintén e szempontok miatt – adó vagy illeték jogcím alatt, pénzt szedett volna be minden eldobható kávéspohár után, amelyet vélhetően az ilyenből kávét fogyasztó vásárlókra terheltek volna a kereskedők és a vendéglátósok. Ez tervezet azonban elbukott, és 2023-ig nem is veszik elő újra a kérdést.