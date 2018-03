Az áruházak lehetnek a jövő legnépszerűbb randihelyszínei

A webáruházak növekedése és a házhoz szállító szolgáltatások erősödése miatt egyre kevesebben járnak boltokba. A jelenség miatt akár a boltok negyede is bezárhat a közeljövőben. A trend miatt a kiskereskedelmi láncok lépéskényszerbe kerültek, és igyekeznek visszacsábítani a vevőket a boltokba.

Az áruházak népszerűsége napjainkban egyre csökken. Ennek oka, hogy egyre többen vásárolnak online felületeken, és ebben sokszor az áruházak is partnerek azzal, hogy házhoz szállítási opciót is kínálnak a vevőknek.

Ez azonban odavezet, hogy a hatalmas alapterületű szuper- vagy hipermarketek méretei sokszor indokolatlanul naggyá válnak, egyszerűen már nincs szükséges akkora térre, amennyivel eredetileg megépítették őket.

A Credit Suisse előrejelzése szerint az elkövetkezendő

öt évben az áruházak 25 százaléka bezárhat az Egyesült Államokban.

Azért, hogy ez a jóslat ne váljon valóra, az áruházaknak lépnie kell, az így haszontalanná vált, felszabaduló hellyel azonban kezdeniük kell valamit.

Emiatt érdekes trend kezd kialakulni az amerikai áruházakban, mertazok közösségi helyszínként kezdik el definiálni magukat.

A Nielsen szakértője szerint a hipermarketek elsődleges célja, hogy valamivel bevonzza a látogatókat, azonban napjainkban már nem elég a széles termékkínálat, hiszen az sokszor elérhető online is.

Ezért az áruházak többsége elkezdett azon gondolkodni mivel, lehetne becsábítani a vevőket, sőt ott tartani őket hosszabb időre, esetleg elérni azt, hogy gyakrabban jöjjenek.

A The Wall Street Journal összegyűjtött több áruházláncot is, amelyek nagyjából azonos elképzelések mentén kívánják ezt megvalósítani. Az oregoni Market of Choice szupermarketlánc 22 százalékkal csökkentette a bolt területének nagyságát, a maradék helyen kanapékat, kandallót és étteremszerű berendezést alakított ki.

Ez nemcsak elkülönített helyeken történik, sok esetben a bolt kellős közepén vannak asztalok és székek, pultok, olykor termékkostolóval.

A tapasztalatok egyelőre meglepően pozitívak, a vártnál több ember ül le csevegni egymással ezeken a helyeken.

Azonban a dolog gazdasági előnyeit mások megkérdőjelezik, ugyanis a csevegő emberek önmagukban még nem sok pénzt költenek, így tényleg az a kérdés, hogy a heti vásárlót mindennap be tudják-e csábítani.

Másik hátulütője lehet a dolognak, hogy mindig is lesznek olyan vásárlók, akik csak rohanva le akarják tudni a hétvégi nagybevásárlást. Őket például zavarhatja a sajtpult mellett kedélyesen falatozgató kanapékon ülő csoport.

Ráadásul, mint kiderült, ezek a helyek randi szervezésére is alkalmasak. Vásárolni a többség jár, még azok is, aki szórakozóhelyekre nem. Ráadásul ezek a találkozások sokkal természetesebbnek hatnak, és nem feltétlenül a másik lenyűgözéséről szólnak.