Az Apple megveheti az Aston Martint

A Bloomberg szerint, ha az Apple valóban komolyan gondolja, hogy beszáll az autóiparba, akkor meg kellene vásárolniuk az Aston Martint. A brit gyártó tulajdonosa szeretne tőzsdére menni és egy nagypénzű támogatót is keresnek a vállalat mellé, hogy finanszírozzák majd az önvezető autók kifejlesztését. Erre a szerepre pedig az Apple-nél nehéz lenne jobbat elképzelni. De miért érné meg a kaliforniai techcégnek egy esetleges felvásárlás?

Az Apple számára a valódi kérdés az, hogy miért érné meg nekik megvenni egy luxusautó-márkát, amely évente mindössze 5000 kocsit gyárt, hiszen az ő profiljuk sokkal inkább a tömeggyártás. Azonban több elemzés is írt arról, hogy az Apple tényleg kacsingat az autóipar felé és a luxusautók is szóba jöhetnek, mint esetleges befektetés. Az Apple listáján állítólag nemcsak az Aston Martin, hanem a McLaren is szerepel.

Az elmúlt másfél évben voltak olyan értesülések, hogy az Apple szeretné megteremteni saját Detroitját, aztán ez a fellángolás szép lassan elmúlt. Most viszont új lehetőség nyílik a cég előtt és az Aston Martin felvásárlása biztosabb alternatívának tűnik, mint a semmiből felépíteni valamit az autóiparban. Tehát az Aston bekebelezése biztos és viszonylag olcsó megoldásnak tűnik.

Azt sem hagyhatják figyelmen kívül, hogy az egyik legnagyobb konkurensükhöz, az Alphabethez tartózó Waymo-nak már 600 önvezető Chrysler Pacifica kocsija van a flottájában és még több ezer gyártását rendelték meg.

Ezzel szemben az Apple-nek mindössze 27 járműve van Kaliforniában.

Az önvezető autók kifejlesztéséhez elengedhetetlen az alapadatok beszerzése, amit csak úgy lehet begyűjteni, ha van több ezer autónk, amelyek róják az utakat és rögzítik a fontos információkat, amelyeket aztán majd ki lehet elemezni. Ebből a szempontból viszont már nem biztos, hogy az Aston Martin a legjobb választás, mert a méregdrága kocsikból viszonylag kevés közlekedik az utakon.

A brit gyártónak azonban új elképzelései is vannak. Szeretnék feléleszteni a Lagonda márkájukat, illetve egészen biztos, hogy az első kocsijuk egy elektromos szedán lesz. Ha ezt meglépik, ráadásul még sikere is lesz, akkor viszont már nagy számban közlekednek majd autóik az utakon és ez az Apple számára is fontos.

Az Aston Martin igazából a gazdagok autója, méghozzá városok közötti közlekedésre. Ehhez viszont remekül passzolna egy robotsofőr is, és itt jön képbe az Apple, illetve a techcégek. Az Apple-nek fontos lenne az Aston Martint, hogy adatokat gyűjtsön neki saját projektjéhez, az autógyártó pedig hozzájutna a kifejlesztett önvezető funkcióhoz.

Az Aston Martin nagyjából 1,4 milliárd dolláros profitot termel évente, és a cégvezetés reményei szerint, ha sikerül a tőzsdei bevezetés, akkor akár 5 milliárd dollárt is érhet majd a vállalat. Az Apple nem szeretne túl sokat fizetni - egyébként is híresek arról, hogy nagyon megfontolt pénzügyi döntéseket hoznak -, viszont ez a kapcsolat jóval megbízhatóbbnak tűnik, mint mondjuk a Tesla, amellyel évekkel korábban kacérkodtak.