Új szupermágnesek hozhatják el az energiakánaánt

A világ legerősebb szupravezető mágneseinek fejlesztésébe fogtak a Massachussetts Institute of Technology-n (MIT), a világ egyik legjobb technológiai kutatóintézetében – ad hírt arról a Science Alert. Az új mágnesek egy kompakt tokamak alapjául szolgálnak majd, ami a jelenleg kísérleti, illetve fejlesztési fázisban lévő fúziós reaktorok központi eleme.

Mintegy 30 milliós támogatást kapott a MIT egy energetikai cégtől ahhoz, hogy fúziós reaktort építsen. A fúziós reaktorok a legtisztább erőműtípusoknak számítanak. Az egyik leginkább előremutató technológia ezekben a tokamak használata, amihez az MIT-en forradalmi mágneseket készítenek.

A MIT munkatársai arra vállalkoznak, hogy egy olyan kompakt tokamakot építenek, amely 100 megawatt hőenergiát képes szolgáltatni. A berendezést SPARC néven fejlesztik.

A hőenergiát impulzuslöketek létrehozására használják,amelyekkel egy 200 megawatt teljesítményű reaktortípust hajtanának meg.

Az energiatermelés Szent Grálja

A magfúzió az energiatermelés amolyan Szent Grálja, amelynek megtalálása már legalább az 1940-es évek óta foglalkoztatja a tudósokat és a mérnököket. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy a fúziós energia nem csak a legtisztább, hanem – elméletileg – jórészt kimeríthetetlen energiaforrást jelentene az emberiségnek. Arról, hogy ez pontosabban mit jelent a gyakorlatban és hogyan vesznek részt a magyar kutatók is az egyik legismertebb fúziós projektben, az ITER-ben, ebben a riportban számolt be az Origo . Ebből a cikkből kiderül az is, mikorra várható, hogy fúziós reaktorok hálózatra termeljenek, és hogy mi a tokamak, a reaktorok központi eleme.